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Больным после инсульта и инфаркта будут выдавать бесплатные лекарства

Больным после инсульта и инфаркта будут выдавать бесплатные лекарства
Фото: spbdnevnik.ru/

Больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, такие как инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения – острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода», – сказала Скворцова на Совете законодателей.

Тема вторичной профилактики инфарктов и инсультов уже ранее поднималась неоднократно на разных уровнях, пишет РИА Новости. Так, Скворцова в сентябре сообщала, что у каждого третьего пациента повторяется инсульт или инфаркт в течение года, если они не принимают так называемую вторичную профилактику. «Всего стоимость на всю страну 14 миллиардов (рублей) – это цена вопроса», – сообщила она.

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#жизнь #закон #здоровье #российская власть

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