Пропавший житель Благовещенска найден погибшим

«Найден на прошлой неделе погибшим», – сказали в ведомстве, уточнив, что тело находилось на одном из участков в Моховой Пади.

Возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока не говорят. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.