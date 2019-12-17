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17декабря
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сегодня, 14:22 0

Пропавший житель Благовещенска найден погибшим

Пропавший житель Благовещенска найден погибшим

Житель Благовещенска Владимир Буханцев 1958 года рождения, который числился пропавшим, обнаружен погибшим. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила супруга мужчины. Сведения агентству подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

«Найден на прошлой неделе погибшим», – сказали в ведомстве, уточнив, что тело находилось на одном из участков в Моховой Пади.

Возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока не говорят. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#происшествия

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