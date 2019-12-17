Пропавший житель Благовещенска найден погибшим
Житель Благовещенска Владимир Буханцев 1958 года рождения, который числился пропавшим, обнаружен погибшим. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила супруга мужчины. Сведения агентству подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.
«Найден на прошлой неделе погибшим», – сказали в ведомстве, уточнив, что тело находилось на одном из участков в Моховой Пади.
Возбуждено уголовное дело. По какой статье, пока не говорят. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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