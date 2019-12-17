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17декабря
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сегодня, 14:27 5

В рейтинге активности губернаторов за неделю Василий Орлов оказался на 28 месте

В рейтинге активности губернаторов за неделю Василий Орлов оказался на 28 месте

Агентство политических и экономических публикаций составило рейтинг активности глав субъектов страны в Инстаграме за прошедшую неделю с 9 по 15 декабря. Из всех дальневосточных губернаторов, ведущих страницу в социальной сети, в первую десятку попал только глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Точнее, он замкнул ее. За неделю он опубликовал на своей странице 23 поста, еще 10 разместил в «историях» – постах, которые исчезают через сутки. Индекс его активности за неделю оказался равен 28.

На 12 месте оказался глава Приморья Олег Кожемяко, у которого 6 постов за неделю, 2 прямых эфира и еще 32 сторис. Его индекс активности – 26.

У главы Якутии Айсена Николаева – 16 место в рейтинге, которое он разделил с тремя другими главами. У Николаева за неделю было 6 публикаций, 28 сторис, а индекс активности за неделю равен 20.

На 27 строчке рейтинга губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это место он разделил с двумя коллегами. У Сергея Фургала за прошедшую неделю в блоге появилось 2 публикации и еще 15 историй. Его индекс активности равен 9,5.

Сразу за ним идет глава Амурской области Василий Орлов. На 28 месте он оказался вместе с губернатором Московской области и главой Башкирии. У Василия Орлова за неделю было 6 постов и 1 прямой эфир. Его индекс активности за неделю – 8.

На 37 месте рейтинга – глава Магаданской области Сергей Носов с двумя другими главами. У Носова за неделю не было ни одной публикации, но был один 1 прямой эфир и 2 поста в сторис. Общий индекс активности за неделю – 3.

Две последние строчки рейтинга занимают глава Чукотки Роман Копин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Их индексы активности в Инстаграме равны 2 и 1 соответственно.

По словам составителей рейтинга, индекс активности в Instagram отражает активность владельца Instagram-аккаунта за определенный период. При расчете учитываются количество постов за период, количество прямых эфиров за период и количество материалов в рубрике «истории».

По результатам расчета формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса активности.

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#губернатор

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Дык поздно начал волынку о 31 петь .. ща бы уже в лидерах сидел.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сдал Василий....

  • От души

    От души
    57 минут назад

    А они работать когда будут? Или теперь это у них такая работа-хобби?

  • Chief

    Chief
    50 минут назад

    Мда! вот как теперь оценивают власть, лайки репосты твиты. А по факту кроме пиара ноль

  • DrDok

    DrDok
    43 минуты назад

    28 регион = 28 место

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