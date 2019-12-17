В Белогорске по требованию прокурора перенесут детскую площадку

В Белогорске детскую площадку перенесут с охранной зоны линии электропередачи. Такое решение приняли суды двух инстанций.

Прокуратура Белогорска провела проверку исполнения жилищного законодательства. Было установлено, что над дворовой территорией дома № 125 по улице 50-летия Комсомола проходит участок линии электропередачи. При этом в пределах охранной зоны линии электропередачи размещена детская площадка многоквартирного дома. Собственники многоквартирного дома, а также его управляющая организация самостоятельно не решили вопрос о переносе детской площадки.

Вместе с тем ее нахождение в пределах охранной зоны линии электропередачи создает угрозу жизни и здоровью граждан, в первую очередь несовершеннолетних детей, а также возникновение аварийной ситуации.

По результатам проверки прокурор Белогорска в интересах граждан обратился в суд с исковым заявлением о возложении на управляющую организацию обязанности перенести детскую площадку. Решением Белогорского городского суда иск прокурора был полностью удовлетворен. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда решение было оставлено без изменения.

Исполнение судебного решения и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры Белогорска, сообщает прокуратура Амурской области.