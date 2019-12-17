Медицинский психолог: излишняя загруженность ребенка может привести к заболеванию

Психолог Амурской областной детской клинической больницы Ольга Пронькина считает, что нередко причиной многих заболеваний ребенка становится чрезмерная загруженность школьников кружками, секциями, специализированными школами, многочисленными репетиторами. Об этом специалист рассказала корреспонденту Амур.инфо.

«Ко мне на консультацию приходят родители с детьми. У каждого своя особая причина посещения психолога, но можно увидеть и много общего в этих историях жизни. Рынок дополнительного образования в Амурской области очень разнообразный и родители, думая, что именно так проявляется их забота о своем ребенке, пытаются дать ему “все и сразу”. Например, ребенок посещает 3 раза в неделю музыкальную школу, 2-3 раза занимается с репетиторами, 3-4 раза в неделю ходит в танцевальный кружок (а во время подготовки к концертам – ежедневно) и 2 раза на плавание. Или 3 раза в неделю посещает спортивную секцию и 3 раза художественную школу. И таких примеров очень много», – рассказывает Ольга Пронькина.

По ее мнению, родители, загружая ребенка, с одной стороны, конечно, хотят видеть его успешным, разбирающимся во многих направлениях, но в результате получают морально и физически истощенного ребёнка. При этом самостоятельно с такой нагрузкой ребенок не справляется, и родители активно начинают ему «помогать»: возят в школу и из школы, с одного занятия на другое, из кружка к репетитору, вместе с ребенком устают от бесконечной гонки, возвращаются домой уставшие, пытаются с ребенком делать все уроки.

«И тогда возникает еще одна проблема современных школьников: просто тотальная несамостоятельность современных детей. Такой псевдозаботой родители лишают своих детей возможности развиваться гармонично. Ребенок развивается правильно, если следует за своей природной любознательностью, за своим любопытством и исследовательским рефлексом. Ставя ребенка в очень жесткие рамки, родители не дают этим свойствам развиваться полноценно, и в результате мы получаем инфантильного ребёнка. Многим нашим школьникам подходит фраза из сказки режиссера Александра Роу “Марья-искусница”: “Что воля… Что неволя… Все равно… Все равно…”. И тогда мудрая психика помогает ребенку выжить в таких жестких условиях – чаще всего ребенок либо бунтует, либо на фоне в общем-то крепкого здоровья начинает болеть. В первом случае родители отступают под натиском активности ребенка. Во втором начинают жалеть ребенка, разрешают не ходить на часть занятий или вообще в школу. Ребенок же делает вывод, что его любят только тогда, когда он болен», – поясняет Ольга Юрьевна.

По данным специалиста, более 60 % обращений в той или иной мере связаны с этой проблемой. В подобных случаях Ольга Пронькина советует обращаться к психологу, чтобы разобраться, что происходит с ребенком, почему он так или иначе реагирует.

«Родители отвечают не только за физическое здоровье своих детей, но и за психологическое тоже, а оно, в свою очередь, очень зависит не от количества посещенных уроков, а от микроклимата в семье. Очень важно говорить своему ребенку, что он важен для вас, что вы его любите не за оценки, медали, грамоты, а потому что он ваш единственный Вася, Петя, Света или Даша. Важно обнимать своего ребенка без причины, печь вместе пироги, смотреть вместе фильмы, а потом обсуждать их. Вместе ездить за город и бегать по лужам или кататься на коньках. Ребенок должен чувствовать, что родители – это его союзники, защитники, что дом – это то место, где он может расслабиться и быть принятым, несмотря ни на какие сложности дня», – заключает психолог АОДКБ Ольга Пронькина.