Благовещенец пустил в свой гараж наркоманов

В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело 49-летнего горожанина. Мужчину обвиняют в содержании притона для потребления наркотиков.

Установлено, что в период с мая по август 2019 года благовещенец предоставлял собственный гараж разным лицам для потребления наркотиков. Целью горожанина было получение материальной выгоды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли преступные действия. В гараже обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления и потребления наркотиков.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. Жителю города может грозить лишение свободы на срок до 4 лет, сообщает прокуратура Амурской области.