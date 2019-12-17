В Благовещенске начали устанавливать главную новогоднюю елку (видео)

Фото: Амур.инфо

На площади Ленина в Благовещенске начали устанавливать главную елку города. Снежный городок традиционно украсит 22-метровая ель.

На ветви новогоднего дерева специалисты повесят 16 метров динамических гирлянд, а также 16 снежинок со 140 лампочками в каждой, сообщили в мэрии Благовещенска.

Верхушку городской елки украсит звезда с размахом лучей 1,5 метра. Иллюминацию на дереве в тестовом режиме включат 19 декабря.

Фото: Альфа ТВ