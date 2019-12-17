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17декабря
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сегодня, 13:02 5

В Благовещенске начали устанавливать главную новогоднюю елку (видео)

В Благовещенске начали устанавливать главную новогоднюю елку (видео)
Фото: Амур.инфо

На площади Ленина в Благовещенске начали устанавливать главную елку города. Снежный городок традиционно украсит 22-метровая ель.

На ветви новогоднего дерева специалисты повесят 16 метров динамических гирлянд, а также 16 снежинок со 140 лампочками в каждой, сообщили в мэрии Благовещенска.

Верхушку городской елки украсит звезда с размахом лучей 1,5 метра. Иллюминацию на дереве в тестовом режиме включат 19 декабря.

Фото: Альфа ТВ

Просмотров всего: 355

#Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    как то убого

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Каску при монтаже на лучше всё таки одеть. Мало ли что с высоты "прилетит".

    ТБ не зря кровью писаны.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    волосатая воронка))) а не ёлка

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    16 метров динамических гирлянд - не мало ли на 22-х метровую елку?

    опять чего-то напутали?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    50 минут назад

    Сэр

    16 метров динамических гирлянд - не мало ли на 22-х метровую елку? опять чего-то напутали?



    ну, если считать, что динамика - это движение то возможно гирлянда будет крутиться вокруг оси ёлки почму бы и нет.

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