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17декабря
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сегодня, 13:15 4

В Селемджинском районе пройдут общественные слушания по разработке золоторудного месторождения

В Селемджинском районе пройдут общественные слушания по разработке золоторудного месторождения
Фото: phmi.ru

Жителей Селемджинского района приглашают на общественные обсуждения по проектной документации: «Подземная разработка Маломырского золоторудного месторождения. Участок Кварцитовый». Вместе с документами также идут материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС).

Разработка нового участка будет проводиться на территории Селемджинского района в целях дальнейшей разработки Маломырского золоторудного месторождения. Об этом говорится на портале анонсов общественных осуждений материалов ОВОС.

Слушания пройдут 28 декабря в администрации Селемджинского района в пгт Экимчан на Комсомольской, 3. Соответствующее постановление опубликовано на сайте района еще в ноябре текущего года. Там указано, что мероприятие пройдет с 12 до 13 часов по местному времени.

Также говорится, что для ознакомления общественности и представления замечаний техническое задание на ОВОС и материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта были размещены по нескольким адресам в Экимчане, Стойбе, Токуре, а также на официальном сайте администрации Селемджинского района. Ознакомиться с ними можно до 27 декабря

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#производство #экономика

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Ну да. Зарабатывают единицы, а страдают все. Поганить речки можно, а ловить с удочкой нельзя. Полный дебилизм. Что народу местному от этого золота?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Aligator z

    Ну да. Зарабатывают единицы, а страдают все. Поганить речки можно, а ловить с удочкой нельзя. Полный дебилизм. Что народу местному от этого золота?



    +++++++ !0000

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Шахта так прям речки поганит...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 минут назад

    Алхимик

    Шахта так прям речки поганит...



    да нет , их засерает лосось в избытке прибывающий на нерест .

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