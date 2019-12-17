В Селемджинском районе пройдут общественные слушания по разработке золоторудного месторождения

Жителей Селемджинского района приглашают на общественные обсуждения по проектной документации: «Подземная разработка Маломырского золоторудного месторождения. Участок Кварцитовый». Вместе с документами также идут материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС).

Разработка нового участка будет проводиться на территории Селемджинского района в целях дальнейшей разработки Маломырского золоторудного месторождения. Об этом говорится на портале анонсов общественных осуждений материалов ОВОС.

Слушания пройдут 28 декабря в администрации Селемджинского района в пгт Экимчан на Комсомольской, 3. Соответствующее постановление опубликовано на сайте района еще в ноябре текущего года. Там указано, что мероприятие пройдет с 12 до 13 часов по местному времени.

Также говорится, что для ознакомления общественности и представления замечаний техническое задание на ОВОС и материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта были размещены по нескольким адресам в Экимчане, Стойбе, Токуре, а также на официальном сайте администрации Селемджинского района. Ознакомиться с ними можно до 27 декабря