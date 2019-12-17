В Зейском районе спасатели выручили амурчанина, заблудившегося в лесу

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ из города Зея спасли мужчину, заблудившегося в лесу. Сотрудник Зейского лесхоза, возвращаясь домой из тайги, не смог переехать реку Тында в привычном месте из-за наледи по краям. Мужчина стал искать другие пути проезда и заблудился.

К тому же у него сломался автомобиль. О своем местоположении он рассказал жене по спутниковому телефону. Всю ночь мужчина пытался согреться возле костра. Утром решил самостоятельно выбираться из леса по своим следам.

К этому времени группа спасателей областного поисково-спасательного отряда на автомобиле ГАЗ-3308 «Садко» выехала на его поиски. Лесника удалось обнаружить на трассе Зея – Снежнегорск, в семи километрах от места ночевки. «Состояние здоровья удовлетворительное, обморожений нет. Спасатели напоили 33-летнего амурчанина горячим чаем и привезли в Зею», – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ в своем инстаграм-аккаунте.