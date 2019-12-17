Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:23 0

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии в микрорайоне

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии в микрорайоне
Фото: pixabay.com

Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с коммунальной аварией, из-за которой без воды остались жильцы 14 многоквартирных домов, 16-я школа и прогимназия. Как писало Амур.инфо 16 декабря в микрорайоне произошел порыв на сетях.

Как сообщается на сайте прокуратуры Амурской области, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов допускается перерыв подачи холодной воды на протяжении 8 часов суммарно при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Просмотров всего: 47

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия

В Зейском районе спасатели выручили амурчанина, заблудившегося в лесу
Происшествия 5

Благовещенец простил парня, угнавшего у него машину

сегодня, 12:09
Происшествия

В Харбине из-за снегопада закрыт аэропорт
Происшествия

В Москве задержан обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 6 лет назад в Приамурье
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь