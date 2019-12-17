Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии в микрорайоне
Прокуратура Благовещенска проводит проверку в связи с коммунальной аварией, из-за которой без воды остались жильцы 14 многоквартирных домов, 16-я школа и прогимназия. Как писало Амур.инфо 16 декабря в микрорайоне произошел порыв на сетях.
Как сообщается на сайте прокуратуры Амурской области, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов допускается перерыв подачи холодной воды на протяжении 8 часов суммарно при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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