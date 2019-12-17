Благовещенец простил парня, угнавшего у него машину

Несовершеннолетний благовещенец угнал машину и несколько дней каталсяна ней, пока его не задержали сотрудники полиции. Парню грозило уголовное наказание, но владелец автомобиля согласился пойти на примирение.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в угоне. В июне текущего года парень увидел во дворе Toyota Duet и решил на нем покататься.

Он подошел к машине, подергал дверь и, убедившись, что она закрыта, отжал стекло. Забравшись в салон, он нашел в бардачке ключ, завел автомобиль и поехал. Накатавшись, молодой человек припрятал машину в гаражном массиве, чтобы ночью продолжить поездки по городу. В ту же ночь его задержали.

Владелец «тойоты» ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Помощник прокурора не возражала. Как следует из материалов уголовного дела, парень, угнавший машину, не судим, по месту обучения характеризуется положительно. Он загладил вред потерпевшему.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении молодого человека, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.