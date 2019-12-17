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сегодня, 12:09 5

Благовещенец простил парня, угнавшего у него машину

Благовещенец простил парня, угнавшего у него машину
Фото: pixabay.com

Несовершеннолетний благовещенец угнал машину и несколько дней каталсяна ней, пока его не задержали сотрудники полиции. Парню грозило уголовное наказание, но владелец автомобиля согласился пойти на примирение.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в угоне. В июне текущего года парень увидел во дворе Toyota Duet и решил на нем покататься.

Он подошел к машине, подергал дверь и, убедившись, что она закрыта, отжал стекло. Забравшись в салон, он нашел в бардачке ключ, завел автомобиль и поехал. Накатавшись, молодой человек припрятал машину в гаражном массиве, чтобы ночью продолжить поездки по городу. В ту же ночь его задержали.

Владелец «тойоты» ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Помощник прокурора не возражала. Как следует из материалов уголовного дела, парень, угнавший машину, не судим, по месту обучения характеризуется положительно. Он загладил вред потерпевшему.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении молодого человека, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • pacificstrong

    pacificstrong
    27 минут назад

    что такими движет только

  • Kadet_84

    Kadet_84
    26 минут назад

    АИ, может просТил?

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    ошибку исправьте, просТил

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Зря.

  • male-mana

    male-mana
    3 минуты назад

    Как-то не складывается : сначала пишете "Несовершеннолетний благовещенец угнал машину и несколько дней катался на ней" ,потом " Накатавшись, молодой человек припрятал машину в гаражном массиве, чтобы ночью продолжить поездки по городу. В ту же ночь его задержали." Несколько- это 2 как минимум.

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