Депутат ГД предложил альтернативу смертной казни — пожизненное заключение в одиночной камере

В Госдуму внесли проект закона о поправках в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих замену смертной казни на пожизненное лишение свободы с одиночным содержанием. Автор законопроекта – депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Новый закон, по мнению инициатора, должен исправить несправедливость, возникшую из-за того, что лица, чьи преступления достойны высшей меры наказания, то есть смертной казни, в силу действующего в России моратория приговариваются просто к пожизненному лишению свободы, которое считается более мягкой мерой.

«Одиночное пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме является более строгим наказанием, чем пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии. Это позволит соблюсти принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В отзыве правительства на законопроект указывается, что кабмин поправки в УК и УПК не поддерживает. В том числе и потому, что реализация законопроекта может потребовать строительства тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания, что, в свою очередь, потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований, пишет РБК.

Последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. В 2009 году Конституционный суд постановил, что в стране смертные приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение (хотя из Уголовного кодекса смертная казнь не исключена). В 2017 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума.

В ноябре 2019 года Левада-центр сообщил, что с 2017 года доля россиян, поддерживающих возвращение смертной казни, выросла с 44 до 49 %.