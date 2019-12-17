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сегодня, 11:41 0

Стал известен победитель новогоднего фотоконкурса в Благовещенске

Стал известен победитель новогоднего фотоконкурса в Благовещенске

На Амур.инфо завершилось голосование за самое лучшее фото в рамках конкурса «Новый год в молодой семье». Наибольшее число голосов набрала семья Разумовых. За нее проголосовали 13,7 % участников голосования.

Всего в конкурсе участвовали 23 семьи, а в голосовании – больше 2 тысяч пользователей. На втором месте по числу голосов семья Кобец, у них 12,4 %. Третьей стала с результатом 9,6 % семья Ковган.

Как отмечают организаторы, управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, подарки получит не только победившая семья, но и другие участники. Подведение итогов и церемония награждения состоится 19 декабря в 18:30 в библиотеке имени Чехова.

Ознакомиться с результатами голосования можно по ссылке.

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#конкурсы #Новый год #праздники

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