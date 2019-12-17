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17декабря
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сегодня, 11:33 9

Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным

Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил своих подписчиков в Инстаграме, надо ли перенести выходной день с 28 на 31 декабря. В сосцсети глава региона запустил соответствующий опрос.

«Очень много поступает сообщений в директ по этому поводу. Но однозначного мнения на этот счёт нет, в том числе среди членов правительства. Конечно, сделать всем выходной не получится, ведь есть и коммерческие структуры, есть государственные, а есть и те, кто всегда работает 24/7. Но обещаю вам, что мы учтём мнение большинства», – написал Орлов.

Он предложил подписчикам написать в комментариях свой вариант ответа: 1 – «согласен перенести выходной на 31 декабря» и 2 – «не согласен с переносом выходного дня на 31 декабря». Пока лидирует первый вариант ответа.

Как писало Амур.инфо, ранее тот же вопрос в своем инстаграм-акаунте жителям Белогорска задал мэр города Станислав Мелюков. Пользователи в целом инициативу поддержали: «Было бы прекрасно 31 декабря отдыхать, пытаться отдохнуть с утра до вечера на кухне», «За перенос», «Было бы прекрасно, если бы выходной», «Я за 31 декабря – выходным сделать. Просто хочется выспаться и отдохнуть перед новогодней ночью».

Уже известно, что 31 декабря будут отдыхать работники администрации Тынды. Выходной день с 28 перенесут на 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Марина Михайлова.

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#Новый год #областная власть

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    а то он наивный сам не понимает?

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    Надо вынести этот вопрос на обсуждение депутатами заксобрания! )

    А вообще, я не готов жертвовать штатной выходной субботой ради официального выходного 31 декабря, который и так по сути для меня будет выходным.

    Вот если бы его без всяких замен сделали выходным, то было бы лучше.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    Очевидец59

    а то он наивный сам не понимает?



    Он не наивный.



    Он себе медиарейтинг поднимает.



    Уже с десяток регионов сделали 31 выходной, а наш чего-то тушуется.



  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    53 минуты назад

    Если 31 декабря сделать выходным днем,то многие напьются ещё 30-го и не встретят Новый Год.

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    кто хочет напиться 30-го это так и сделает

  • Терминатор

    Терминатор
    10 минут назад

    Дело десятое, будет 31 выходным днём или рабочим! Необходимо спрашивать население, что сделать в интересах граждан, чтобы заметно поднять уровень жизни, качество жизни в области, регионе, а выходной день никак не поднимет качество жизни населения. А то у нас так, один отчитывается в конце года о прибыли в десятки миллионов, а другие на всю семью и миллиона за год не зарабатывают!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    9 минут назад

    Это логично, перенести выходной на 31.12. И вот почему: с советских времен повелось на работе 31-го "чуть-чуть" накатить, и результат, у большинства семей дома скандалы, потому, что уже к ночи некоторые члены смей "никакие". Понятно, что не все "такие" бухарики, есть кто вообще не пьет. Но...мотивация уже будет другая, когда ты дома. Ну а во вторых, из-за работы, многие не успевают помочь домашним собрать праздничный стол. Всех с наступающим!

  • V.M.

    V.M.
    5 минут назад

    символично :



    Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным (7) / стр. 1

    41 секунда назад » ПшёлТы



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 минуты назад

    смысла нет переносить, кто хочет и может те сделают и так его до 11 утра рабочим, потом чай и домой.

    А кто в силу специфики не может, тот и будет весь день работать и так и так.

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