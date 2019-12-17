Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным

Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил своих подписчиков в Инстаграме, надо ли перенести выходной день с 28 на 31 декабря. В сосцсети глава региона запустил соответствующий опрос.

«Очень много поступает сообщений в директ по этому поводу. Но однозначного мнения на этот счёт нет, в том числе среди членов правительства. Конечно, сделать всем выходной не получится, ведь есть и коммерческие структуры, есть государственные, а есть и те, кто всегда работает 24/7. Но обещаю вам, что мы учтём мнение большинства», – написал Орлов.

Он предложил подписчикам написать в комментариях свой вариант ответа: 1 – «согласен перенести выходной на 31 декабря» и 2 – «не согласен с переносом выходного дня на 31 декабря». Пока лидирует первый вариант ответа.

Как писало Амур.инфо, ранее тот же вопрос в своем инстаграм-акаунте жителям Белогорска задал мэр города Станислав Мелюков. Пользователи в целом инициативу поддержали: «Было бы прекрасно 31 декабря отдыхать, пытаться отдохнуть с утра до вечера на кухне», «За перенос», «Было бы прекрасно, если бы выходной», «Я за 31 декабря – выходным сделать. Просто хочется выспаться и отдохнуть перед новогодней ночью».

Уже известно, что 31 декабря будут отдыхать работники администрации Тынды. Выходной день с 28 перенесут на 31 декабря. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Марина Михайлова.