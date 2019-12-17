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сегодня, 11:14 0

Ольга Бузова объяснила, почему осталась одна после шоу «План Б»

Ольга Бузова объяснила, почему осталась одна после шоу «План Б»
Фото: Амур.инфо

В финале телешоу «План Б» перед звездой Ольгой Бузовой стоял непростой выбор. За ее сердце боролись модель Роман Гриценко и хоккеист Валерий Попович, но девушка не выбрала никого. Поклонники очень удивились сложившейся ситуации, и Ольга рассказала в своем Инстаграме, почему поступила именно так.

По словам певицы, она очень хотела найти будущего мужа, но получилось так, что влюбиться в одного из участников шоу она не смогла, поэтому ей пришлось остаться одной.

Звезда также отметила, что не раз сталкивалась с предательством со стороны мужчин. Например, неприятная ситуация произошла с финалистом шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, который благодаря известности Ольги хотел раскрутить свой бизнес.

«Я слишком много раз в своей жизни обжигалась, больше этого не хочу. Но, несмотря на боль в сердце, я всегда продолжала верить в любовь, потому что это главное чувство, которое правит моим миром. И я верю, что она существует – чистая, откровенная и без лжи. Я не хотела давать ложные надежды! Знаю по себе, как это больно. Не хотела обманывать ни себя, ни участников, ни всех тех, кто за нами наблюдал, переживал и волновался!» – написала Ольга.

Поклонники оценили честность звезды: «Финал красивый и достойный», «Молодец, что не стала себя обманывать», «Главное – чистота внутри. Оля, ты еще встретишь свою любовь!», «Ты права, лучше так, чем с кем попало», «Всегда слушай свое сердце».

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#ТВ #шоу-бизнес

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