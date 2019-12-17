Экс-мэра Владивостока, осужденного на 15 лет, этапировали в колонию

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев этапирован из московского СИЗО в колонию для отбытия наказания. Экс-глава был осужден за коррупцию на 15 лет.

«Игорь Сергеевич этапирован на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг, для отбытия назначенного наказания. Велика вероятность, что он будет отбывать срок на Дальнем Востоке», – рассказал ТАСС адвокат бывшего мэра Александр Высоцкий.

Как сообщало Амур.инфо, Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Игоря Пушкарева виновным в совершении коррупционных преступлений. Его осудили на 15 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 миллионов рублей.

Восемь лет Игорь Пушкарев был мэром Владивостока. По версии следствия, в 2008-2015 годах, после вступления в должность градоначальника, он помогал определенным компаниям выигрывать конкурсы на строительство дорог, например, продвигал свое предприятие «Востокцемент», переоформленное на брата. За это он получил взятки на общую сумму 75 миллионов рублей.