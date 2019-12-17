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сегодня, 11:03 7

Старинный благовещенский особняк продадут с молотка

Старинный благовещенский особняк продадут с молотка
Фото: amur.info

В Благовещенске выставят на торги старинный особняк. Двухэтажный кирпичный дом находится в центре города. Здание пустует, но сохранное. Начальная цена аукциона составляет 2 316 000 рублей.

Дом № 56 по улице Мухина имеет важное историко-культурное наследие. Он был построен в конце XIX – начале XX века в эклектичном стиле: крыльцо украшает деревянный резной козырек,

на втором этаже пристроена деревянная веранда.

Стены дома толстые, из красного глиняного кирпича, а цоколь каменный. Здание площадью 128,1 квадратного метра отапливалось печами – возможно, они сохранились. В настоящее время попасть внутрь невозможно: чтобы сохранить дом, его оберегают от нежелательных визитов.

Площадь земельного участка – 750 квадратных метров. Он продается вместе с особняком. Начальная цена составляет 2 316 000 рублей: 325 0000 за дом и 1 991 000 за участок. Подать заявки на участие в аукционе необходимо до 23 декабря текущего года. Торги пройдут 27 декабря.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», собственник старинного здания получит полное освобождение от уплаты имущественного и земельного налогов на три года. При этом владельцу исторического объекта нельзя сносить и перестраивать здание, проводить любые земляные работы и высаживать крупные деревья со стороны главного фасада.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    у города денег нет-всё продают что можно

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Без слез не взглянешь на этот «особняк»

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    отремонтировали бы за счет бюджета, а потом продавали. А так, кому он нужен? К цене еще 3 ляма на ремонт.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    былоб чё красивое .... сарай восстанавливать.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Оно и видно, как его сохраняют и оберегают (без окон, без крыши)... Приведение "особняка" в "товарный вид", как раз и потянет его стоимость вместе с земельным участком. Отдали бы даром, но с условием его восстановления и сохранения "эклектичного стиля".

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    В чем историческая ценность данного особняка? Красоты - ноль. В возрасте и только?... Снести, к той самой бабушке, да что-то полезное построить для города, либо выгодно продать участок застройщику - центр, земля не дешева.

    *** интересно, имеется ли какая процедура снятия почетного звания "историко-архитектурное наследие"? в данном случае - самое разумное, на мой взгляд ))))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    8 минут назад

    Kadet_84

    Оно и видно, как его сохраняют и оберегают (без окон, без крыши)... Приведение "особняка" в "товарный вид", как раз и потянет его стоимость вместе с земельным участком. Отдали бы даром, но с условием его восстановления и сохранения "эклектичного стиля".



    так его и продают за 300 000, а земля в центре 2000000

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