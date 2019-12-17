Старинный благовещенский особняк продадут с молотка

В Благовещенске выставят на торги старинный особняк. Двухэтажный кирпичный дом находится в центре города. Здание пустует, но сохранное. Начальная цена аукциона составляет 2 316 000 рублей.

Дом № 56 по улице Мухина имеет важное историко-культурное наследие. Он был построен в конце XIX – начале XX века в эклектичном стиле: крыльцо украшает деревянный резной козырек,

на втором этаже пристроена деревянная веранда.

Стены дома толстые, из красного глиняного кирпича, а цоколь каменный. Здание площадью 128,1 квадратного метра отапливалось печами – возможно, они сохранились. В настоящее время попасть внутрь невозможно: чтобы сохранить дом, его оберегают от нежелательных визитов.

Площадь земельного участка – 750 квадратных метров. Он продается вместе с особняком. Начальная цена составляет 2 316 000 рублей: 325 0000 за дом и 1 991 000 за участок. Подать заявки на участие в аукционе необходимо до 23 декабря текущего года. Торги пройдут 27 декабря.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», собственник старинного здания получит полное освобождение от уплаты имущественного и земельного налогов на три года. При этом владельцу исторического объекта нельзя сносить и перестраивать здание, проводить любые земляные работы и высаживать крупные деревья со стороны главного фасада.