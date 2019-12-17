В Благовещенске разыграют муниципальный грант на 3,5 миллиона рублей

С 23 декабря в управлении культуры администрации Благовещенска стартует прием заявок на участие в 9 конкурсе муниципального гранта в сфере культуры и искусства на 2020 год. Победители получат грант на свою социально-значимую творческую инициативу. Из местного бюджета в 2020 году на эти цели будет направлено 3,5 миллиона рублей.

Получателями гранта в сфере культуры и искусства могут стать муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Оценивать проекты будут по трём номинациям: «Году памяти и славы посвящается», «Благовещенск – столица Приамурья», «Сохранение дружбы народов и сотрудничества народов России».

«Муниципальный грант в сфере культуры и искусства – это наш традиционный грантовый конкурс на выявление и поддержку лучших социально-значимых культурных проектов, реализуемых на территории амурской столицы. Всего за 8 лет было поддержано 143 проекта на общую сумму бюджетных средств 19,1 миллиона рублей. При этом на конкурс было заявлено 299 проектов, то есть поддержан каждый второй. Размер привлеченных средств составил 41,4 миллиона рублей», – пояснила начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

В текущем году на конкурс было подано 28 заявок от СОНКО и учреждений сферы культуры города. Всего в 2019 году из местного бюджета на реализацию муниципального гранта в сфере культуры и искусства было направлено 1,2 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января 2020 года в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) в управлении культуры администрации Благовещенска по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинет № 221, телефон: 8 (4162) 23-75-69.