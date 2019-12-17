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17декабря
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сегодня, 10:36 4

У нас нет таких средних зарплат: председатель Госдумы поспорил с министром здравоохранения о зарплатах врачей

У нас нет таких средних зарплат: председатель Госдумы поспорил с министром здравоохранения о зарплатах врачей
Фото: pixabay.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч рублей. Такую цифру министр озвучила на заседании Совета законодателей, которое организовали для обсуждения качества и доступности медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов.

Вячеслав Володин поставил под сомнение средний доход врача почти в 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальной странице Госдумы в Инстаграме. «Прозвучала цифра 79. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Ну у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу. Ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?» – отреагировал председатель.

Володин добавил, что в регионах среднюю зарплату врачам начисляют с учетом доходов управленцев. «Наша страна имеет федеративное устройство, и каждый регион имеет свою среднюю заработную плату по экономике, а от нее формируется зарплата врача – двукратная в соответствии с указом. Но есть особенности. Потому что тот фонд, о котором речь идет, он включает в себя заработную плату главного врача, заместителя главного врача, бухгалтера и так далее, а дальше уже достается обычным врачам», – сказал он.

Как писало Амур.инфо, амурские медики – младший, средний персонал и врачи – жаловались на значительное сокращение зарплат. Работники Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных ей медучреждений заявляли, что в январе 2019 года они получили гораздо меньшую заработную плату, а о грядущем сокращении их никто не предупреждал. Зарплатами были недовольны и медики поликлиники профосмотров. За февраль врачи и средний персонал получили от 14 до 20 тысяч рублей.

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#медицина #работа #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    заврались полностью

  • От души

    От души
    51 минута назад

    В тренде подход статистов, а не экономистов. Намудрили с расчетами и дальше продолжают. А люди... люди потерпят.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    33 минуты назад

    Видать Скворцова не в курсе, что для того чтобы у медсестры выходила З/П равная 100% средней в регионе, ей приходится "жить" в стационаре, нарабатывая при этом по 360 часов.

  • От души

    От души
    27 минут назад

    Kadet_84

    Видать Скворцова не в курсе, что для того чтобы у медсестры выходила З/П равная 100% средней в регионе, ей приходится "жить" в стационаре, нарабатывая при этом по 360 часов.



    Плюс условия труда. Реальную оценку условий труда руководство избегает делать, вдруг придется дополнительно платить. А там по шапке еще надают за расходы не в плане.

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