У нас нет таких средних зарплат: председатель Госдумы поспорил с министром здравоохранения о зарплатах врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч рублей. Такую цифру министр озвучила на заседании Совета законодателей, которое организовали для обсуждения качества и доступности медицинской помощи, а также формирование системы защиты прав пациентов.

Вячеслав Володин поставил под сомнение средний доход врача почти в 80 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальной странице Госдумы в Инстаграме. «Прозвучала цифра 79. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Ну у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу. Ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?» – отреагировал председатель.

Володин добавил, что в регионах среднюю зарплату врачам начисляют с учетом доходов управленцев. «Наша страна имеет федеративное устройство, и каждый регион имеет свою среднюю заработную плату по экономике, а от нее формируется зарплата врача – двукратная в соответствии с указом. Но есть особенности. Потому что тот фонд, о котором речь идет, он включает в себя заработную плату главного врача, заместителя главного врача, бухгалтера и так далее, а дальше уже достается обычным врачам», – сказал он.

Как писало Амур.инфо, амурские медики – младший, средний персонал и врачи – жаловались на значительное сокращение зарплат. Работники Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных ей медучреждений заявляли, что в январе 2019 года они получили гораздо меньшую заработную плату, а о грядущем сокращении их никто не предупреждал. Зарплатами были недовольны и медики поликлиники профосмотров. За февраль врачи и средний персонал получили от 14 до 20 тысяч рублей.