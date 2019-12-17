В Харбине из-за снегопада закрыт аэропорт

В течение всего дня 16 декабря мощный снегопад задержал 132 авиарейса, а 68 авиарейсов было аннулировано. С 19:55 аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Часть самолетов вернулась в пункт отправления, а часть совершила посадку в Чанчуне или Пекине, говорится в сообщении.

Причиной отмены авиарейсов руководство авиаузла называло тот факт, что техника аэропорта не успевает расчищать взлетно-посадочную полосу от падающего снега.

В соцсети Weibo 16 декабря вечером появилось несколько видео, на кадрах видно, что в зале вылета скопилось очень много пассажиров. О международных авиарейсах в сообщении ничего не говорится.