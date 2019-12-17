В Харбине из-за снегопада закрыт аэропорт
Аэропорт Тайпин города Харбин перестал принимать и отправлять внутренние авиарейсы 16 декабря с 19:55 по пекинскому времени. Причина тому – сильный снегопад, сообщает biang.ru со ссылкой на издание Дунбэйван.
В течение всего дня 16 декабря мощный снегопад задержал 132 авиарейса, а 68 авиарейсов было аннулировано. С 19:55 аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Часть самолетов вернулась в пункт отправления, а часть совершила посадку в Чанчуне или Пекине, говорится в сообщении.
Причиной отмены авиарейсов руководство авиаузла называло тот факт, что техника аэропорта не успевает расчищать взлетно-посадочную полосу от падающего снега.
В соцсети Weibo 16 декабря вечером появилось несколько видео, на кадрах видно, что в зале вылета скопилось очень много пассажиров. О международных авиарейсах в сообщении ничего не говорится.
Просмотров всего: 529
#Китай #происшествия #транспорт