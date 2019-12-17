Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года включительно

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Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года включительно. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что заморозка пенсионных накоплений россиян еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета пенсионного фонда дополнительные 634,8 миллиарда рублей, сообщает «Российская газета».

Пенсионные накопления были заморожены в 2014 году. Работающие граждане по-прежнему перечисляют взносы со своих зарплат. Однако деньги на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам. При этом, по данным ПФР, все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.

Между тем, в Минфине и в Центробанке предлагают изменить действующий вариант пенсионной накопительной системы. Готовится законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Он предусматривает самостоятельный выбор размера взносов.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 рублю», – уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы.