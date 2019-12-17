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17декабря
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сегодня, 10:27 4

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года включительно

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года включительно
Фото: Амур.инфо

Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года включительно. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Ожидается, что заморозка пенсионных накоплений россиян еще на один год позволит получить в качестве доходов бюджета пенсионного фонда дополнительные 634,8 миллиарда рублей, сообщает «Российская газета».

Пенсионные накопления были заморожены в 2014 году. Работающие граждане по-прежнему перечисляют взносы со своих зарплат. Однако деньги на их индивидуальные накопительные счета не поступают, а уходят в распределительную часть пенсионной системы и идут на выплаты текущих пенсий нынешним пенсионерам. При этом, по данным ПФР, все уплаченные за будущего пенсионера взносы учитываются и будут приняты в расчет при определении пенсионных коэффициентов для назначения ему страховой пенсии.

Между тем, в Минфине и в Центробанке предлагают изменить действующий вариант пенсионной накопительной системы. Готовится законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Он предусматривает самостоятельный выбор размера взносов.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 рублю», – уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы.

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#пенсии #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    проценты себе наварят-всё для народа-неужели власть не понимает что народ их просто ненавидит?

  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    1 час назад

    А царь то не настоящий

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 декабря 2019, 05:25 — REGNUM Долги по заработной плате на Камчатке за месяц выросли на 73%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

    Читайте также: Хабаровский край значительно снизил долги по заработной плате

    По данным Камчатстата, долги работодателей перед работниками по состоянию на 1 ноября 2019 года составляли 16,8 млн рублей. К 1 декабря они увеличились до 29,2 млн рублей.

    Самые высокие долги по зарплате на предприятиях энергетики — 13,4 млн рублей, на втором месте транспортные компании — 6,1 млн рублей, на третьем — строительные компании, задолжавшие работникам 5,6 млн рублей. На предприятиях, занятых в сфере добычи полезных ископаемых долги по зарплате составляют 3,8 млн рублей.

    Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край по состоянию на 1 декабря 2019 года снизил долги по заработной плате на 21,2%. Сведения обнародовал Хабаровскстат.

    Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2809362.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Наверное, самому на пенсию не хватает.

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