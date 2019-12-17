Просто космос: что показали москвичам на Днях Дальнего Востока (видео)

Узнать свой космический вес, увидеть красоты Камчатского края, попробовать бургер с олениной и щукой – это и многое другое могли гости фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Дальневосточники познакомили жителей и гостей столицы с уникальными особенностями своих регионов. Самое интересное попало в блог Александра Козлова Ministr Live.

Как сообщало Амур.инфо, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходили с 12 по 14 декабря в Экспоцентре столицы. Это третий по счету фестиваль. Десять дальневосточных регионов представили интерактивные стенды, на которых были отражены их экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности. Всего более 50 интерактивных экспонатов.

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Виктория Сытенко