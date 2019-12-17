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Просто космос: что показали москвичам на Днях Дальнего Востока (видео)

Просто космос: что показали москвичам на Днях Дальнего Востока (видео)

Узнать свой космический вес, увидеть красоты Камчатского края, попробовать бургер с олениной и щукой – это и многое другое могли гости фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Дальневосточники познакомили жителей и гостей столицы с уникальными особенностями своих регионов. Самое интересное попало в блог Александра Козлова Ministr Live.

Как сообщало Амур.инфо, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходили с 12 по 14 декабря в Экспоцентре столицы. Это третий по счету фестиваль. Десять дальневосточных регионов представили интерактивные стенды, на которых были отражены их экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности. Всего более 50 интерактивных экспонатов.

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#Альфа ТВ #Дальний Восток #политика #экономика

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Почему так мало космических девушек?

    Только из за них полез смотреть.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    много других сайтов))

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    9 минут назад

    Саня-блогер надел бы костюм космонавта и угощал бы москвичей икрой и блинами с крабами(Нашей обычной едой)

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