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В Москве задержан обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 6 лет назад в Приамурье

В Москве задержан обвиняемый в двойном убийстве, совершенном 6 лет назад в Приамурье
Фото: echo.msk.ru/news/2551181-echo.html

16 декабря в Москве был задержан обвиняемый в убийстве жителей Кемерова. Преступление произошло в 2013 году в Зейском районе Амурской области. Тогда на трассе нашли обгоревшие останки двух людей. В ближайшее время будет возбуждено ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Как сообщало Амур.инфо, 12 января 2013 года в районе 58 километра автодороги Зея – Тыгда следственные органы обнаружили обгоревшие останки двух человеческих тел. Это были жители города Кемерово Андрей Токарев и Кристина Голоушкина, которые пропали 11 января 2013 года в Зейском районе. Их автомобиль обнаружили в микрорайоне Светлый города Зеи. Следственный отдел по городу Зее тогда возбудил уголовное дело по признакам преступления – «Убийство двух лиц».

Уголовное дело сейчас расследуется в Главном следственном управлении СКР. В убийстве обвиняют Александра Бояршинова, соучастником по делу проходит Вадим Горбунов, сообщается на сайте органа. В 2014 году Бояршинов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В связи с его поисками предварительное следствие по уголовному делу в 2014 и в 2017 годах приостанавливалось.

По делу был проведен комплекс следственных действий, направленных на дальнейшее доказывание вины Бояршинова в убийстве. С 2019 года к оперативному сопровождению расследования привлекли Главное управление уголовного розыска МВД России. Следствием во взаимодействии с ГУУР МВД России было организовано производство совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Бояршинова. Его удалось задержать.

Кроме того, уголовное дело в отношении Вадима Горбунова было расследовано ранее, и он предстал перед судом в 2015 году.

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