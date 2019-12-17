Китай и Россия готовятся к началу строительства свинофермы на территории Хэйхэ

Мэр Хэйхэ Ма Ли предложил управляющему партнеру AVG Capital Partners Ltd Рустему Миргалимову приступить к реализации проекта свинофермы на территории экспериментальной свободной экономической зоны (СЭЗ) Хэйхэ. Предложение было сформулировано в ходе переговоров 14 декабря.

Ма Ли и Рустем Миргалимов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в ходе прошедшего в сентябре этого года Восточного экономического форума во Владивостоке. 14 декабря в ходе визита Миргалимова в Хэйхэ, стороны обсудили конкретную реализацию проекта мясопереработки в Хэйхэ и создание всей производственной цепочки для его реализации.

Ма Ли отметил, что после того, как AVG Capital Partners успешно зарегистрировал компанию на территории экспериментальной СЭЗ, сторонам уже удалось добиться промежуточных результатов по вопросам выбора площадки для строительства, а также ряда вопросом по сотрудничеству. Ма Ли выразил надежду, что стороны продолжат активное сотрудничество по этому вопросу, и российская сторона направит в Хэйхэ группу специалистов для начала реализации проекта, сообщает biang.ru со ссылкой на газету Хэйхэ Жибао.

Проект AVG Capital Partners в Хэйхэ включает в себя свиноводческий комплекс, а также производства по переработке свинины. Правительство Хэйхэ взяло обязательства по предоставлению кредитов и льгот для ввоза свиней из России, а также по предоставлению льгот для реализации проекта на территории экспериментальной СЭЗ.

В ходе переговоров Миргалимов отметил, что российская сторона планирует в ближайшее время отправить в Хэйхэ группу экспертов для выбора места, чтобы начать строить комплекс. Затем, после подписания договора об аренде территории, начнется строительство свиноводческого комплекса.

В Китае за минувший год из-за эпидемии АЧС сильно подорожала свинина. Цены на мясную продукцию в ноябре выросли на 74,5 % в годовом значении, причем для свинины – ключевого элемента потребительской корзины в Китае – этот показатель достиг 110,2 %.

Чума свиней в КНР впервые была выявлена в начале августа 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны и со временем распространилась на большинство ее регионов, в том числе на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян. По правительственным подсчетам, за год в результате эпидемии в Китае погибли более 1,2 миллиона животных.