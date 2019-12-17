Гражданин Китая пытался вывезти из России антикварные картины

На Читинской таможне задержали гражданина Китая, который собрался вывезти из России две картины. Произведения искусства оказались культурной ценностью. Картины были написаны более полувека назад в Северной Европе.

Картины «Пейзаж с рекой» и «Старый рыбак» написаны на холсте масляными красками. На лицевой стороне одной из них в левом нижнем углу имеется авторская подпись. Информацию о художнике экспертам установить не удалось.

Как сообщает Читинская таможня, гражданин Китая пытался вывезти картины в сумке, при этом разрешительные документы на вывоз картин не предъявил и не указал в пассажирской таможенной декларации.

Стоимость картин, согласно экспертизе, составила более 120 тысяч рублей, что является крупным размером, установленным частью 1 примечания к статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере». Сообщение о преступлении передано по подследственности в органы полиции.

Вывоз культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории России, выдаваемого Министерством культуры или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.

В Благовещенске таможенники задерживают культурные ценности, которые пытаются вывезти из России. Так, в ноябре 2018 года из страны едва не вывезли орден Красной Звезды. Орден конфисковали и передали в Администрацию президента России. Как сообщало ИА «Амур.инфо», владельцем награды был Николай Занкин. Он получил орден 21 апреля 1945 года.

Пять лет назад гражданин Китая собирался вывезти из Благовещенска антикварное пианино. Инструмент изъяли и передали в Амурский краеведческий музей.