Восемь месяцев проведет за решеткой 79-летняя пенсионерка: обзор прессы

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За каждый сворованный миллиард – год колонии; Рогозин хочет создать лифт на Луну; зарплаты вырастут на 10 %. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета». Чтение этого издания начинаю обычно с анонсов. Вот и сейчас узнал из них о том, что бывший министр финансов Московской области получил по году колонии за каждый украденный миллиард – всего 14 лет. В советское время и за меньшую сумму бы расстреляли. О том, что зарплаты в 2020 году вырастут почти на 10 % (правда, у кого, не сказано). Так вот, намотав на ус все это, вдруг уперся взглядом в сообщение, что Дмитрий Рогозин планирует создать универсальный лифт на Луну. Ну и решил узнать подробности.

Очень интересно

Пока палец листал страницы в поисках статьи о лифте на Луну, какие только мысли ни приходили в голову. Первая, понятно, это ж сколько денег надо для этого лифта?! На одно только строительство сколько уйдет, но ведь не это львиная часть, вы согласны? А на сколько лет такое строительство затянется, точнее, на сколько веков? Но тут я нашел статью, и правильные мысли улетучились, потому что в статье говорится, что понятие «лифт» – условное. Речь идет о сверхтяжелой ракете, изготовленной из «умного» железа. Как я ни читал, но так и не понял, где у железа прячется ум. Судя по этому, публикация рассчитана не на среднего обывателя.

Также в номере

Зато куда более понятна публикация о том, что в Нижегородской области на 8 месяцев осудили 79-летнюю пенсионерку. За что же можно было осудить человека, находящегося в столь почтенном возрасте? За то, что на ее огороде рос мак. Женщина уверяет, что не растила его специально. Ну вырос и вырос, занесло ветром. Цветы у мака, опять же, красивые. А с семечками-зернышками при случае можно пироги печь. А ботвой козу кормить. Однако в то, что семена занесло ветром, суд не поверил. А и действительно: уж очень ухоженными были почти пятьсот кустов наркосодержащего мака в теплице и на двух аккуратных грядках.

Вам статья

«Амурская правда» раскрывает «Космические планы Восточного». Здесь большой отчет с пресс-конференции главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Узнаете, что в следующем году с космодрома стартует рекордное число ракет, а к 2028 году будет создан комплекс для ракет сверхтяжелого класса. В «космическом» материале Елены Васильевой все разложено четко по полочкам: когда взлеты, когда посадки (речь о космических аппаратах, если что), когда окончательное завершение строительства, когда неокончательное. Ни слова про «умное» железо, не то, что в «Российской газете». Зато в газете есть статья про «умный» детский сад, о чем сейчас расскажу подробнее.

Также в номере

Так вот об «умном» детском саде. Такой открылся в Белогорске. Название у него вполне обычное – «Светлячок», на умность особо не намекающее. Но в нем действуют «интеллектуальные технологии». Они позволят родителям через личный кабинет просматривать объявления и меню, смотреть температуру в помещении, разговаривать с воспитателем. Еще в каждой группе будет установлено видеонаблюдение. На том «умность», пожалуй, заканчивается, что и позволило мне переключиться на другую газету.

На посошок

Ну и в завершение – «Комсомольская правда». Тут сразу, с размаху, ничтоже сумняшеся, наотмашь: «Большинство работников останутся без 13-й зарплаты». Прямо так и написано. В заголовке! Кому интересно, прочтите объяснения – почему, а я прогуляюсь по публикации о тайне происхождения русского народа. Меня занимает, откуда пошел я.

Прочитав, осознал, что про «умное» железо в «Российской газете» написано понятнее. После чего, не забыв взглянуть на часы, углубился в чтение материала под заголовком «Выпивать понемногу можно. Но вслух говорить об этом нельзя!». В итоге: что такое «умное» железо – не понял. Что такое «умный» детский сад – не понял. А что такое «умный» материал – спасибо «Комсомолке» – просек на все 100%!