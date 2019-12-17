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В Благовещенске из-за коммунальной аварии отменили занятия в 16-й школе и прогимназии

В Благовещенске из-за коммунальной аварии отменили занятия в 16-й школе и прогимназии
Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

16 декабря в Благовещенске в районе многоквартирного жилого дома № 13/1 на улице Институтской произошел порыв. От холодного водоснабжения были отключены потребители 14 домов, в которых проживают 3 843 человека, из них 1 252 – дети.

Без воды остались жильцы домов № 20, 24, 26 на Студенческой, № 20/2, 20/4, 13, 13/1, 13/3, 13/5, 17, 17/1 – на Институтской и № 7, 11/1, 11/3 – на Василенко. От воды также были отключены школа № 16 и прогимназия, сообщает амурское управление МЧС.

Работы по откачке воды из галереи завершены. На месте работает ремонтная бригада АО «АКС». В настоящее время несколько домов переподключают, скоро у них должна появиться вода, сообщают в организации. Подвоз воды населению организован АО АКС «Амурводоканал».

По информации благовещенской администрации, из-за порыва 17 декабря прогимназия прием детей осуществлять не будет, учащиеся школы № 16 переведены на дистанционное обучение.

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#ЖКХ #происшествия #школа

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