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сегодня, 08:32 0

20 декабря в краеведческом музее пройдет «Новогодний маскарад»

20 декабря в краеведческом музее пройдет «Новогодний маскарад»
Фото: statehistory.ru

В Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского готовится к открытию выставка «Новогодний маскарад». На ней будет представлена коллекция необычных елочных игрушек и новогодних открыток.

Многие елочные украшения изготовлены из подручных средств — цветной бумаги, картона, проклеенной и окрашенной ваты.

Главными экспонатами на выставке станут новогодние костюмы «кукла-Петрушка», «медвежонок», «снежинка» и «зайчонок». Здесь же можно будет увидеть и фотографии с новогодних утренников жителей области и города.

Выставка перенесет людей старшего поколения в их советское детство, а юных посетителей – в атмосферу Нового года давно ушедшей эпохи.

Выставка «Новогодний маскарад» будет работать в Амурском областном краеведческом музее до 12 января.

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#история #культура #Новый год

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