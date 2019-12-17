20 декабря в краеведческом музее пройдет «Новогодний маскарад»

Фото: statehistory.ru

В Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского готовится к открытию выставка «Новогодний маскарад». На ней будет представлена коллекция необычных елочных игрушек и новогодних открыток.

Многие елочные украшения изготовлены из подручных средств — цветной бумаги, картона, проклеенной и окрашенной ваты.

Главными экспонатами на выставке станут новогодние костюмы «кукла-Петрушка», «медвежонок», «снежинка» и «зайчонок». Здесь же можно будет увидеть и фотографии с новогодних утренников жителей области и города.

Выставка перенесет людей старшего поколения в их советское детство, а юных посетителей – в атмосферу Нового года давно ушедшей эпохи.

Выставка «Новогодний маскарад» будет работать в Амурском областном краеведческом музее до 12 января.