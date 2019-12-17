Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 06:16 1

В Амурской филармонии выступил лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев

В Амурской филармонии выступил лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев

В Благовещенске прошел концерт акустической гитары в исполнении лауреата международных конкурсов, лауреата премии президента России Ровшана Мамедкулиева. Его имя известно среди поклонников гитарной музыки во всем мире. Он — победитель самых престижных международных конкурсов в России, Испании, Италии, Франции и США.

На выступлении побывали и студенты Амурского колледжа искусств и культуры.

«И вроде всё просто: исполнитель и ведущий в одном лице, один стул, один микрофон, одна гитара.. Но! Гитара в руках Ровшана превращается в настоящий оркестр! Она подражает звукам скрипки, балалайки и даже барабана! Ровшан в очередной раз доказал всем нам, что нет предела исполнительскому совершенству. Всегда есть к чему стремиться!» — оставила отзыв в социальных сетях директор Амурского областного колледжа искусства и культуры Лариса Райкова.

Концерт продолжался больше часа. Ровшан Мамедкулиев играл латиноамериканские, испанские произведения и русскую музыку. Публика отметила спокойствие и улыбчивость артиста.

Ровшан Мамедкулиев побывал в Благовещенске в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. Концерты состоялись также во Владивостоке, Находке и Хабаровске.

Ровшан Мамедкулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом: в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского, в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Московском международном Доме музыки, в Концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, его сольные концерты проходили в Лос-Анджелесе, Торонто, Токио, Париже, Мадриде, Берлине, Амстердаме, Стамбуле, Загребе, Баку, Вильнюсе, Кишиневе, Минске, Сеуле, Пекине, Бангкоке и других крупных городах мира.

В 2009 году с отличием окончил Нижегородскую консерваторию имени Глинки, в 2013 году — аспирантуру. С 2014 года является доцентом единственной в России кафедры классической гитары в Академии имени Маймонида (Москва).

Просмотров всего: 86

#концерты #культура #образование

распечатать


Культура

20 декабря в краеведческом музее пройдет «Новогодний маскарад»
Общество 2

Воспитанники амурских интернатов смогут получить профессии верстальщиков и обувщиков
Общество

В Тынде открыли вторую группу для детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Общество 4

Чем Приамурье отличилось на «Днях Дальнего Востока в Москве»

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    Очень крутой исполнитель. Знающие люди даже слышали помарки и огрехи))) Я шел слушать хорошую музыку, я её услышал и до сих пор в голове нет-нет, да всплывает мелодия франсиско таррега)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь