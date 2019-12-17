В Амурской филармонии выступил лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев

В Благовещенске прошел концерт акустической гитары в исполнении лауреата международных конкурсов, лауреата премии президента России Ровшана Мамедкулиева. Его имя известно среди поклонников гитарной музыки во всем мире. Он — победитель самых престижных международных конкурсов в России, Испании, Италии, Франции и США.

На выступлении побывали и студенты Амурского колледжа искусств и культуры.

«И вроде всё просто: исполнитель и ведущий в одном лице, один стул, один микрофон, одна гитара.. Но! Гитара в руках Ровшана превращается в настоящий оркестр! Она подражает звукам скрипки, балалайки и даже барабана! Ровшан в очередной раз доказал всем нам, что нет предела исполнительскому совершенству. Всегда есть к чему стремиться!» — оставила отзыв в социальных сетях директор Амурского областного колледжа искусства и культуры Лариса Райкова.

Концерт продолжался больше часа. Ровшан Мамедкулиев играл латиноамериканские, испанские произведения и русскую музыку. Публика отметила спокойствие и улыбчивость артиста.

Ровшан Мамедкулиев побывал в Благовещенске в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. Концерты состоялись также во Владивостоке, Находке и Хабаровске.

Ровшан Мамедкулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом: в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского, в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Московском международном Доме музыки, в Концертном зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, его сольные концерты проходили в Лос-Анджелесе, Торонто, Токио, Париже, Мадриде, Берлине, Амстердаме, Стамбуле, Загребе, Баку, Вильнюсе, Кишиневе, Минске, Сеуле, Пекине, Бангкоке и других крупных городах мира.

В 2009 году с отличием окончил Нижегородскую консерваторию имени Глинки, в 2013 году — аспирантуру. С 2014 года является доцентом единственной в России кафедры классической гитары в Академии имени Маймонида (Москва).