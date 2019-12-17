За передачу мобильников за решетку введут уголовную ответственность

Передача мобильных телефонов в пенитенциарные учреждения, или попытка их пронести, станет уголовно наказуемым деянием. Законопроект с соответствующими поправками в Уголовный кодекс РФ будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна документ уже поддержали в ФСИН, Верховном суде и Минюсте. «Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления – передача средств связи в места лишения свободы», – сказал Хинштейн РИА Новости.

Возбудить дело по новой статье смогут как в отношении посетителей, так и в отношении работников исправительных учреждений, правозащитников, адвокатов, следователей и других официальных лиц, допускаемых на территорию колоний и следственных изоляторов.

Депутат Хинштейн указал, что, несмотря на «очевидную общественную опасность и криминогенность» передачи мобильников в настоящее время за это установлена лишь административная ответственность.

В настоящее время закон предусматривает лишь административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей с конфискацией запрещенных предметов. Как сообщает «Российская газета», в ФСИН сетуют, что некоторых людей ловят по несколько раз при попытке пронести мобильники, но сделать с ними ничего не могут. По данным ФСИН, в среднем на одну колонию приходится около 200 телефонов. Ежегодно сотрудники колоний и СИЗО находят и изымают около 60 000 телефонов.

При этом с помощью незаконно пронесенных за решетку мобильников оттуда, во-первых, продолжают совершаться преступления (в первую очередь, это различные телефонные мошенничества), а, во-вторых, осужденные имеют возможность передавать важную информацию своим подельникам. «Тема использования сотовой связи в зонах или, скажем, превращения тюрем и колоний в "колл-центры" – это правда очень актуальная и больная тема. Она связана не только с тем, что преступники, имея в руках телефон, замышляют и совершают новые преступления, они также оказывают давление на свидетелей по делам – у нас были конкретные примеры, когда из зон организовывали даже заказные убийства», – отметил депутат Хинштейн.

Между тем ФСИН и другие спецслужбы, обладают техническими возможностями, позволяющими выявить все находящиеся на территории колоний и СИЗО телефоны, даже если те выключены. Но для начала такой работы пока не хватает законодательной базы. Хотя над ней сейчас уже активно ведется работа.

Вскоре в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит отключать мобильную связь в местах лишения свободы. Согласно проекту, сотовых операторов обяжут отключать абонентов «по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН». Эта инициатива также должна помочь предотвратить совершение преступлений со стороны заключенных.

На днях был принят закон, согласно которому ФСИН наделили правом перехватывать управление или даже сбивать беспилотники, летающие над ведомственными учреждениями и примыкающей к ним территорией.