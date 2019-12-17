Гороскоп 17 декабря: Близнецов ждет романтика, Рыбам стоит проявлять осторожность

Восход Солнца: 08:24

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. День преобразования космических энергий. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью и здоровью близких людей. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Телец. День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил. Может случиться так, что сегодня Вас ждет увлекательное путешествие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые Вас ожидают, закончатся благополучно.

Близнецы. День получения информации, день общения, обретения свободы. Сегодня у Близнцов-мужчин возможно начало новых романтических отношений или приятное продолжение старых. Предпраздничная суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Рак. День символизирует включение космической энергии, помощь высших сил. Смело беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, заключенные ранее, принесут солидный доход. Желания и молитвы многих Раков могут сбыться. Но постарайтесь быть организованными и последовательными в своих действиях. При этих условиях вероятно улучшение финансового положения. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома.

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Лев. Вероятно, деловая активность принесет долгожданные результаты. Хороший день для представителей творческих профессий. В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Смотрите в будущее с оптимизмом.

Дева. День испытаний, искушений, обманов. Постарайтесь не поддаваться возникшим сомнениям и неясным тревогам. Не теряйте голову. Посвятите день семье, индивидуальной деятельности, посещению общественных мест. Вам необходимо собраться с мыслями. Отмените все визиты.

Весы. День символизирует борьбу с темными силами, концентрацию энергии. Он способствует преодолению козней противников, защите своих интересов. Многие почувствуют неудовлетворенность собой. Этот день может проверить Весов на устойчивость и расположит их к переосмыслению своей жизни.

Скорпион. Большую часть этого дня Скорпионам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко. Постарайтесь не поддаваться соблазну легкого заработка. Вспомните мудрое выражение: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела и состояние здоровья.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся денег. Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей.

Козерог. Противоречивый день. Женщины-Козероги смогут ощущать себя на высоте во всех отношениях. Вероятны деловые предложения, удачное завершение дел или новое увлечение. Ваше обаяние покорит окружающих. Мужчинам-Козрогам следует определить границы своих возможностей. Вкус к экстравагантным поступкам может отрицательно сказаться на усилиях последнего времени.

Водолей. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Ваш круг общения пополнится людьми, которых Вы считали для себя давно потерянными. Но будьте осторожны, так как они Вас могут подвести. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если Вас связывала многолетняя дружба.

Рыбы. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлению и укреплению старых связей или оказанию помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит Вас изменить намеченные планы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.

Астролог: Вальдемар Небоходцев