Воспитанники амурских интернатов смогут получить профессии верстальщиков и обувщиков

В Амурской области благодаря нацпроекту «Образования» воспитанники школ-интернатов смогут получить профессии верстальщика и мастера обувного дела. Центры «Доброшкола» начали работать в Благовещенске и Свободном.

Они нацелены на формирование профессиональных навыков у ребят с особыми образовательными потребностями. В будущем дети смогут выбрать профессию, востребованную на рынке труда.

В школе-интернате № 8 Благовещенска, где воспитываются около 100 детей с нарушениями слуха, ресурсный центр современных образовательных технологий «Доброшкола» состоит из кабинетов учителей-дефектологов, информационно-ресурсного центра, кабинета биологии и химии. «Изучение химии и биологии способствует овладению первоначальных практических навыков, которые понадобятся воспитанникам для дальнейшего обучения по специальностям "Зубной техник", "Лаборант". Для оснащения кабинета закуплены наборы для микроскопирования, микроскопы, интерактивный мультимедийный MONO-курс Eureka», – пояснили в центре.

Также в учреждении оборудовали небольшую полиграфическую мастерскую. «Освоив курс, обучающиеся с нарушениями слуха смогут стать верстальщиками, копировальщиками печатных форм, брошюровщиками, которые в настоящее время востребованы на рынке труда Амурской области, – рассказала заместитель директора Валентина Лысенко. – Перед грядущими праздниками в мастерской дети изготавливают новогодние открытки, а также украшения, которыми будет наряжена наша школа».

Новое оборудование в полной мере уже используется и в коррекционной школе-интернате Свободного, где воспитываются около 160 детей с нарушением зрения и интеллекта. В этом году в учреждении открылась мастерская по обучению школьников обувному делу. «Свои первые профессиональные навыки ребята получают с пятого класса. В рамках нацпроекта были приобретены рабочие места сапожника, станки, швейные машинки и прочий сопутствующий инвентарь. Дети учатся делать набойки на обувь, выполнять мелкий ремонт», – поделилась руководитель организации Ольга Николаева.

Также в интернате появился развивающий центр для слепых и слабовидящих младшеклассников. Чтобы дети могли лучше адаптироваться в обществе, в центре на современном оборудовании их учат ориентироваться в пространстве. Также работа направлена на развитие зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики рук, психомоторных и сенсорных процессов, обучение письму по шрифту Брайля.

В 2019 году на создание центров современных образовательных технологий учреждения получили по четыре миллиона рублей. В будущем году работа в этом направлении продолжится. Для воспитанников белогорской школы-интерната № 10 создадут условия для обучения пекарному делу, а в коррекционном учреждении № 7 Благовещенска дети смогут освоить картонажно-переплетное дело.

До 2024 года профориентационные кабинеты и трудовые мастерские планируется оборудовать в пяти школах-интернатах Амурской области, сообщает региональное правительство.