В Хабаровском крае 10 человек осудили за игорный бизнес

В Хабаровском крае осуждены 10 участников преступной группы – двое мужчин и восемь женщин. Суд признал их виновными в организации и проведении азартных игр в двух поселках.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Как установили следствие и суд, в преступную группу входили двое мужчин и восемь женщин. Осужденные организовали проведение азартных игр в поселках Ванино и Заветы Ильича. В каждом было оборудовано по помещению с игровыми автоматами и системами видеонаблюдения. С целью конспирации нелегальные заведения работали под видом букмекерских контор. Испытать судьбу могли только люди, прошедшее контроль со стороны администрации залов.

В июле 2019 года следователи совместно с оперативными сотрудниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в игровых залах, изъяли 14 игровых аппаратов, мобильные устройства, бухгалтерскую документацию. В ходе следствия все участники преступной группы дали признательные показания. Они сообщили, что игровое оборудование и программное обеспечение купили через интернет.

Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в его расследовании.

Приговором суда одному мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей. Также у него конфискованы 280 тысяч рублей, изъятые и арестованные в ходе следствия. Второму мужчине назначен штраф 150 тысяч рублей. Всем женщинам назначены штрафы по 120 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Хабаровскому краю.