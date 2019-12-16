В Тынде открыли вторую группу для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Фото: администрация Тынды

В детских садах Тынды созданы необходимые условия для эффективной работы с детьми, имеющими особенности в здоровье и развитии и требующими особого внимания. В детском саду № 7 «Золушка» в ноябре этого года открыта вторая разновозрастная группа «Почемучки» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Также в этом саду функционирует группа для детей-инвалидов «Особый ребенок».

В группе «Почемучки» новая материальная база. Для детей закуплены различные развивающие игры и тренажеры, в их числе кистевой настольный тренажер, различные настольные игры, конструкторы, развивающие пособия, сухой бассейн с шарами и игрушки. Около ста тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования для предметно-развивающей среды выделены из областного бюджета.

Эти группы посещают 16 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Всего в детском саду «Золушка» функционирует 5 групп компенсирующей направленности, в которых воспитывается 74 дошкольника. Три группы по коррекции зрения для 58 дошкольников и две группы для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В тындинских дошкольных образовательных учреждениях работает шесть логопунктов для детей, имеющих нарушения речи. Также в Тынде открыты вариативные формы дошкольного образования (Центры игровой поддержки детей): в ДОУ № 6 «Черемушка» ЦИПР «Ступеньки»; в МОДБУ ДС № 5 – «Будь как дома!»; в МДОБУ ДС № 11 – центр семейной адаптации «СЕМЬ-Я». В МДОБУ ДС № 3 «Радуга» ведет свою работу «Беби-клуб». Продолжила свою работу в 2019 году вариативная форма дошкольного образования «Лекотека» в детском саду № 7.

Сегодня в столице БАМа работают шесть детских садов. В них воспитываются 2 134 ребенка. Укомплектовано 94 группы. В детские сады Тынды принимают детей с года, а также предлагаются услуги младенческой группы (с 2 месяцев до 1 года).

В дошкольных образовательных учреждениях соблюдается дифференцированный режим работы: 110 групп работают в 10,5-часовом режимах, 2 группы в круглосуточном режиме. С 2020 года вновь возобновят работу дежурные группы.

Адресные льготы в детских садах получают дети из малообеспеченных семей – 50 %, дети из многодетных семей – 50 %, дети родителей-инвалидов – 100 %, дети без попечения родителей – 100 %, дети-инвалиды – 100 %. Размер компенсации не должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей, информирует со ссылкой на управление образования пресс-служба администрации Тынды.