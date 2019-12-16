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16декабря
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Благовещенец сдавал мусорные контейнеры в пункт металлопроката

Благовещенец сдавал мусорные контейнеры в пункт металлопроката
Фото: amur.info

В Благовещенске стали пропадать мусорные контейнеры. Люди обращались в полицию. Сотрудники уголовного розыска вышли на похитителя и задержали его. Оказалось, что он сдавал баки в металлолом.

Как сообщает амурское управление МВД, в течение месяца в полицию поступил ряд заявлений о хищениях с улиц областного центра металлических контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Кражи совершались в разных районах города. По всем фактам СО МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дел части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Во время обхода многоквартирных жилых домов сотрудники уголовного розыска установили свидетелей. Они рассказали, что видели подозрительный грузовой автомобиль и описали водителя машины.

Изучив базу сведений о ранее судимых гражданах и опираясь на приметы, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Мужчину задержали у него дома.

Предварительно установлено, что подозреваемый совершал преступления по вечерам. Для перевозки похищенного использовал арендованный грузовой автомобиль, а контейнеры сдавал в пункты приема металлолома. Вырученные деньги гражданин тратил на собственные нужды. Ущерб от его действий превысил 120 000 рублей.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент полицейские проверяют гражданина к совершению других преступлений.

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#ЖКХ #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    120000÷15=8000руб/шт. за новые. Вот приёмщики знают номинальную цену вещи. Не хочется умничать, но с причиной такого спроса, на контейнеры у такого рода собирателей метала, надо разобраться. Скупка заведомо зная/предполагая, что вещь явно не добросовестного собственника, как-то квалифицируется ведь? Думается и с чугунными канализационными люками не меньшие вопросы вправе задать, откуда лючки-то? Не думаю, что собирательством помоек и т.п. будут заниматься, без покупашек их же.

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