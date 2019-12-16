Благовещенец сдавал мусорные контейнеры в пункт металлопроката

В Благовещенске стали пропадать мусорные контейнеры. Люди обращались в полицию. Сотрудники уголовного розыска вышли на похитителя и задержали его. Оказалось, что он сдавал баки в металлолом.

Как сообщает амурское управление МВД, в течение месяца в полицию поступил ряд заявлений о хищениях с улиц областного центра металлических контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Кражи совершались в разных районах города. По всем фактам СО МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дел части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Во время обхода многоквартирных жилых домов сотрудники уголовного розыска установили свидетелей. Они рассказали, что видели подозрительный грузовой автомобиль и описали водителя машины.

Изучив базу сведений о ранее судимых гражданах и опираясь на приметы, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Мужчину задержали у него дома.

Предварительно установлено, что подозреваемый совершал преступления по вечерам. Для перевозки похищенного использовал арендованный грузовой автомобиль, а контейнеры сдавал в пункты приема металлолома. Вырученные деньги гражданин тратил на собственные нужды. Ущерб от его действий превысил 120 000 рублей.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент полицейские проверяют гражданина к совершению других преступлений.