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16декабря
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сегодня, 20:27 19

Глава Белогорска заступит на дежурство 31 декабря

Глава Белогорска заступит на дежурство 31 декабря

Работники администрации Белогорска на новогодние праздники будут дежурить. Соответствующее распоряжение подписал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он первый заступит на круглосуточное дежурство с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Контроль за организацией бесперебойного обеспечения населения Белогорска жилищно-коммунальными услугами и взаимодействие с ответственными дежурными в правительстве Амурской области будут осуществлять заместители главы города, начальники и заместители начальников отделов и управлений администрации.

Вплоть до 9 января 2020 года муниципальные служащие ежедневно будут докладывать об оперативной обстановке на территории города главе Белогорска в соответствии с порядком действий дежурного по администрации города в праздничные и выходные дни. Из девяти дежурных 2 женщины, информирует пресс-служба администрации Белогорска

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Доктор Быков

    Доктор Быков
    1 час назад

    У нас тоже все кому нельзя пить по различным причинам дежурят на праздники

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    дежурить можно и дома-все знают телефон мэра

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Доктор Быков

    У нас тоже все кому нельзя пить по различным причинам дежурят на праздники



  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Очевидец59

    дежурить можно и дома



    По котельным поедет))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    В составе наряда ППС.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Один

  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    1 час назад

    Так делается каждый год во всех муниципалитетах. В чём новость?

  • Секвойя

    Секвойя
    1 час назад

    Не понятно. Это же везде так. Или только в Белогорске надо обязательно печатать об намерениях исполнения исполнительной власти своих обязанностей. Успеха на посту в дежурных сутках, всем принимающих участие в новогодней вахте.

  • А.Бедовый

    А.Бедовый
    1 час назад

    Как-то много сегодня про главу Белогорска.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А.Бедовый

    Как-то много сегодня про главу Белогорска.



    Рейтинги накручивают. В немилости он за то, что натворил в Белогорске.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Очевидец59

    дежурить можно и дома



    По котельным поедет))



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Очевидец59

    дежурить можно и дома



    По котельным поедет))



    договора на обслуживание опасных производственных объектов заключены? Или опять платите тем, кто не приезжает на ЧП?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    1 час назад

    Сергей Труш
    А.Бедовый

    Как-то много сегодня про главу Белогорска.



    Рейтинги накручивают. В немилости он за то, что натворил в Белогорске.


    Труш, да расскажи ты уже, что там (здесь) в Белогорске натворил?

  • Очевидец59

    Очевидец59
    1 час назад

    а интересно Путин будет дежурить?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Сергей Труш

    А.Бедовый

    Как-то много сегодня про главу Белогорска.



    Рейтинги накручивают. В немилости он за то, что натворил в Белогорске.



    Да ну! В субботу губернатор приезжал, другое говорил.

  • v77

    v77
    31 минута назад

    Я всегда говорил - Мелюков - настоящий хозяйственник.

    Сравните его и мэра Благовещенска.

    Вот бы их поменять местами..

  • Очевидец59

    Очевидец59
    31 минута назад

    да Белогорск не захочет ни в какую

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    27 минут назад

    А.Бедовый

    Как-то много сегодня про главу Белогорска.



    Зато как форум оживился))))))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    23 секунды назад

    Доктор БыковУ нас тоже все кому нельзя пить по различным причинам дежурят на праздники


    Дежуришь без выходных с 31 по 9?

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