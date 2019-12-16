Глава Белогорска заступит на дежурство 31 декабря

Работники администрации Белогорска на новогодние праздники будут дежурить. Соответствующее распоряжение подписал глава Белогорска Станислав Мелюков. Он первый заступит на круглосуточное дежурство с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Контроль за организацией бесперебойного обеспечения населения Белогорска жилищно-коммунальными услугами и взаимодействие с ответственными дежурными в правительстве Амурской области будут осуществлять заместители главы города, начальники и заместители начальников отделов и управлений администрации.

Вплоть до 9 января 2020 года муниципальные служащие ежедневно будут докладывать об оперативной обстановке на территории города главе Белогорска в соответствии с порядком действий дежурного по администрации города в праздничные и выходные дни. Из девяти дежурных 2 женщины, информирует пресс-служба администрации Белогорска