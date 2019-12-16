В Белогорске 24 сироты получили квартиры, у одной девушки жилье сгорело

В Белогорске перевыполнили план по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам 2019 года обладателями собственного жилья в Белогорске стали 24 человека из этих категорий граждан. Вместе с тем в Белогорске ведется поиск сироты, которая скрывается вместе с двумя детьми после пожара в ее квартире.

В комитете имущественных отношений администрации Белогорска уточнили, что во исполнение государственных полномочий и в соответствии с соглашением между министерством соцзащиты и администрацией Белогорска город должен был приобрести не менее 22 жилых помещений.

«За областные средства субсидии нам удалось приобрести на две квартиры больше, так как глава Станислав Мелюков все время держит этот вопрос на личном контроле, – рассказала исполняющая обязанности председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Все однокомнатные благоустроенные квартиры капитально отремонтированы, соответствуют нормам и требованиям, предъявляемым к жилью для детей-сирот. В каждой установлены электроплиты, новая сантехника, полы застелены линолеумом, на стенах – обои. Новый год ребята встретят уже в собственных квартирах».

Всего в Белогорске на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении состоят 208 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 декабря подлежат обеспечению жилыми помещениями по решению суда 82 человека. Ежегодный прирост данной очереди в среднем составляет около 30 человек, достигших 18- летнего возраста и имеющих право на получение жилья в Белогорске.

«Не менее трети из этого числа ежегодно прибывают на постоянное место жительства в город с других территорий и также имеет право на обеспечение жильем, – добавила Анна Шапран. – Но не все из получивших квартиры граждан относятся к жилью добросовестно. Есть категория сирот, которая копит долги по коммунальным платежам. Есть те, кто разрушает свое имущество, относится к его содержанию халатно. Так, к примеру, в ночь на 9 декабря в переулке Зейский, 9/1 в квартире сироты произошло возгорание в ванной по причине неосторожного обращения с огнем. На момент ЧП в квартире находились двое детей дошкольного возраста. Их родители употребляли спиртные напитки со знакомыми. Можно сказать, что квартира выгорела».

Данную квартиру сирота получила в 2010 году. До сегодняшнего дня жилье не приватизировано, проживает семья по договору социального найма в муниципальной жилплощади.

«После пожара детям, Сергею и Милане 2016 года рождения, была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались, – рассказала начальник отдела опеки и попечительства администрации Белогорска Елена Ищенко. – На данный момент Людмила Терентьева вместе с детьми скрывается. О их местонахождении ничего не известно. Мать состоит на учете в органах системы профилактики с апреля 2017 года. Неоднократно дети помещались в социальные учреждения. Но, так как мама прекращала асоциальный образ жизни, проходила лечение, дети возвращались в семью».

Начальник отдела опеки и попечительства была вынуждена написать заявление в полицию. Поиски матери с двумя детьми продолжаются по сей день. Специалистам органов опеки необходимо в кратчайшие сроки выяснить в каком состоянии дети, и в каких условиях они проживают.

«Если кому-либо что-либо известно о местонахождении семьи, необходимо в обязательном порядке сообщить об этом в отдел опеки и попечительства по телефону 2-68-66 или по телефону 02», – приводит слова Елены Ищенко пресс-служба администрации Белогорска.