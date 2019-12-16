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16декабря
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сегодня, 19:19 3

Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке

Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке
Фото: autostat.ru

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном федеральном округе по итогам ноября 2019 года составил 1,7 тысячи единиц. Впервые в лидеры по продаже вышел седан Volkswagen Polo.

Показатель продаж в ноябре достиг 117 реализованных экземпляров. На второе место в модельном рейтинге опустился лидер октября – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На этот раз он разошелся тиражом в 99 штук. Замкнул первую тройку кроссовер Toyota RAV4 с результатом 81 автомобиль.

В топ-5 рынка новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке в ноябре попали еще УАЗ «Патриот» (73 штуки) и Toyota Land Cruiser (61 штука).

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    ....((( шутка что ли?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    ....((( шутка что ли?



    а ты все ждешь новостей, что русские на ежатину переходят? А они, вместо этого, на левый руль переходят.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Это новые, наверное.

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