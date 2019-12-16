Volkswagen Polo в ноябре стал лидером авторынка на Дальнем Востоке

Показатель продаж в ноябре достиг 117 реализованных экземпляров. На второе место в модельном рейтинге опустился лидер октября – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На этот раз он разошелся тиражом в 99 штук. Замкнул первую тройку кроссовер Toyota RAV4 с результатом 81 автомобиль.

В топ-5 рынка новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке в ноябре попали еще УАЗ «Патриот» (73 штуки) и Toyota Land Cruiser (61 штука).