Глава Белогорска призывает погасить долги по налогам

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске имущественные налоги за 2018 год оплатили 73,8 % налогоплательщиков. Это лучший результат по региону. Межрайонная инспекция № 3 Белогорска стала первой по качественному показателю сбора. При этом учитывались итоги налоговой кампании, касающейся уплаты имущественных налогов за 2018 год. Но почти 15 миллионов рублей земельного и имущественного налогов так и не поступили в бюджет Белогорска.

Оба обязательных платежа физлиц остаются в городе в полном объеме. Более 10 миллионов рублей задолженности сложились по налогу на землю. В числе неплательщиков есть руководители предприятий Белогорска, предприниматели, депутаты городского Совета и просто известные и довольно обеспеченные люди.

«Обращаюсь ко всем руководителям предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности взять на контроль уплату всеми работниками имущественных налогов. Уплата налогов – это обязанность каждого гражданина. 15 миллионов рублей, не поступивших своевременно в местный бюджет, это дополнительная нагрузка на городской бюджет. Призываю всех еще раз проверить, отсутствует ли задолженность по имущественным налогам у ваших работников и у вас лично, и в случае наличия – погасить ее до нового года. В 2019 году в Белогорске сделано очень много, но бюджету надо рассчитаться с подрядчиками. Заплаченные налоги как раз и будут использованы по назначению», – цитирует главу города Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.