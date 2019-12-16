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16декабря
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Глава Белогорска призывает погасить долги по налогам

Глава Белогорска призывает погасить долги по налогам
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске имущественные налоги за 2018 год оплатили 73,8 % налогоплательщиков. Это лучший результат по региону. Межрайонная инспекция № 3 Белогорска стала первой по качественному показателю сбора. При этом учитывались итоги налоговой кампании, касающейся уплаты имущественных налогов за 2018 год. Но почти 15 миллионов рублей земельного и имущественного налогов так и не поступили в бюджет Белогорска.

Оба обязательных платежа физлиц остаются в городе в полном объеме. Более 10 миллионов рублей задолженности сложились по налогу на землю. В числе неплательщиков есть руководители предприятий Белогорска, предприниматели, депутаты городского Совета и просто известные и довольно обеспеченные люди.

«Обращаюсь ко всем руководителям предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности взять на контроль уплату всеми работниками имущественных налогов. Уплата налогов – это обязанность каждого гражданина. 15 миллионов рублей, не поступивших своевременно в местный бюджет, это дополнительная нагрузка на городской бюджет. Призываю всех еще раз проверить, отсутствует ли задолженность по имущественным налогам у ваших работников и у вас лично, и в случае наличия – погасить ее до нового года. В 2019 году в Белогорске сделано очень много, но бюджету надо рассчитаться с подрядчиками. Заплаченные налоги как раз и будут использованы по назначению», – цитирует главу города Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #налоги

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    43 минуты назад



    отсутствует ли задолженность по имущественным налогам у ваших работников



    а может ещё попросить сразу принести анализы мочи и кала на проверку?

    чёзабред вообще.

    ну... не заплатил работник налоги - и чё? ругать его?ножками топать? увольненим грозить? а чего ради - у вас там целая служба - это её проблемы следить за собираемостью.

    не справляются - пусть увольняются, набирайте других.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    12 минут назад

    Да не, ничё…кроме того, что платить налоги никто не отменял. Вот и призывает глава их заплатить. А что не так?

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