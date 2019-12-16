Московские студенты пройдут стажировку на Дальнем Востоке

В 2020 году предприятия Дальнего Востока примут на стажировку около 70 студентов московских вузов. Первые сертификаты на прохождение практики получили на фестивале «Дни Дальнего Востока» семь кандидатов.

«К концу 2019 года отбор прошли десятки студентов. Семь кандидатур из отобранных уже согласованы работодателями. Всего сейчас есть 70 мест оплачиваемых стажировок. Отбор продлится до летних каникул», – сообщили агентству «Интерфакс – Дальний Восток» в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

Сертификаты на прохождение практики студентам московских вузов вручили на фестивале «Дни Дальнего Востока». До начала фестиваля учащиеся университетов столицы России участвовали в конкурсном отборе на получение сертификата. Последние годы на Дальнем Востоке выстраивается целая система поиска и подготовки востребованных специалистов. В том числе и за счет работы с вузами. В 2017 году только из Московского института стали и сплавов 37 выпускников переехали на работу в Якутию.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Согласно тексту поручений, программа должна вести к достижению таких стратегических целей как привлечение молодежи в регион, формирование центров глобальной компетенции и высоких технологий, развитие производств продукции глубокой степени переработки, формирование мирового природно-туристического центра и сбережение уникальных экосистем.