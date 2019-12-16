Чем Приамурье отличилось на «Днях Дальнего Востока в Москве»

Фото: ddv.moscow

С 12 по 14 декабря 2019 года в Экспоцентре столицы в третий раз прошел фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве». Посетителям была предложена разнообразная деловая и развлекательная программа. Гости смогли познакомиться с культурой регионов, встретиться с работодателями и представителями вузов Дальнего Востока, посетить лекции ведущих спикеров и блогеров, пройти профориентационные тесты.

«Мы надеемся заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток. Мне кажется, что выставочная часть организована лучше, чем в прошлом году. Больше объектов и экспозиций, которые вызывают интерес у людей. Больше улыбок людей», – отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

За три дня гостями фестиваля стали свыше 27 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году его посетило 25 тысяч человек, а в 2017-м – 20 тысяч.

На фестивале свои интерактивные стенды представили десять дальневосточных регионов. На них были отражены экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов ДФО. Всего было более 50 интерактивных экспонатов. Для знакомства гостей с историей Амурской области, в зоне «Артефакты и бренды» были представлены объекты, символизирующие историческое наследие региона: макеты Албазинского острога, Триумфальной арки, слитка золота, спутника с космодрома «Восточный» и т. д.

«Значимость Дней Дальнего Востока в Москве очень большая. Мы показываем людям из центральных регионов, что такое Дальний Восток. Не многие могут долететь, а иногда даже не представляют, что находится на другом конце нашей необъятной родины. На выставках представлены крупные инвестиционные проекты, молодежи рассказываем, где можно получить образование и сразу трудоустроиться. Это большой плюс, потому что в центральной части России большая конкуренция за рабочие места. Что касается Амурской области, я считаю, что наш стенд был самый лучший, дети все ходили по площадкам фестиваля в наших наклейках, говорили о нашем стенде, на протяжении трех дней там было настоящее столпотворение», – отметил заместитель председателя Правительства Амурской области Петр Пак.

Особое внимание гостей привлекла деловая программа. За все дни Фестиваля в лекториях выступило 82 спикера, среди которых были Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ, посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и другие.

В лекториях прошли мастер-классы и дискуссии с ведущими спикерами в сфере туризма, развития инвестиционного потенциала и культурного развития дальневосточного региона. На выставке в Экспоцентре в зоне «Лекторий» были представлены три культурных события Амурской области: Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», Открытый фестиваль кино и театра «Амурская осень» и региональный travel-блог «Провинциалки».

В шоу-программе Фестиваля приняли участие 110 артистов, представляющих ведущие коллективы Дальнего Востока. Они ежедневно показывали 10 выступлений. Особое внимание привлекли выступления популярной группы Марлины из Приморья, участника шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрия Богаченко из Забайкалья и финалиста шоу «Песни» на ТНТ Джея Мара с острова Сахалин. В музыкальном фестивале «Двигай на Восток!» принимали участие благовещенский шоу-балет «Максимум», солисты Амурской областной филармонии и артисты Народного театра города Хэйхэ Китайской Народной Республики, которые представили современное музыкальное и танцевальное направление.

По всей площадке в дни Фестиваля проходил Большой дальневосточный квест. В конкурсе приняло участие 1026 человек, среди которых было разыграно 10 путевок на двоих в регионы Дальнего Востока, 11 сертификатов на обучение в онлайн-школе английского языка Skyeng и 150 гарантированных призов от регионов. Наибольшее количество баллов в квесте набрала посетительница фестиваля Любовь Колесниченко, в награду она получила путевку на двоих в Камчатский край.

Большим спросом у гостей Фестиваля пользовался Рождественский рынок, на котором дальневосточные компании представили свою продукцию. С 12 по 14 декабря было продано 530 килограммов икры, 76 килограммов морепродуктов, 1 420 килограммов рыбы, 170 килограммов мясной продукции, 3 220 банок консервов, 35 килограммов папоротника, 60 килограммов кедровых орехов и многое другое. В Гастрономической зоне «Держи краба!» приняли участие 6 регионов Дальнего Востока и Республика Корея. За дни проведения Фестиваля гостями было съедено 4 570 порций дальневосточных блюд и 2 190 напитков.

На фестивале под руководством опытных специалистов для старшеклассников прошли практические занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей, знакомство с основами ведения бизнеса и приобретение навыков эффективного поиска работы.

На площадке фестиваля прошли мероприятия III очной сессии второго набора «Медиашколы: Дальневосточный репортер». Журналистов, представителей пресс-служб, блогеров и иных специалистов медиасферы ждала плотная трехдневная образовательная и дискуссионная программа с участием ведущих экспертов, в том числе руководителей федеральных СМИ, представителей WorldSkills, Института развития Интернета. Всего из регионов Дальнего Востока на обучение приехало 98 человек. На базе Медиашколы состоялась совместная пресс-конференция заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

На полях фестиваля состоялся и финал дальневосточного конкурса технологических компаний «Стартап Экспедиция». Проект стартовал в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме, всего на конкурс было подано 195 заявок. 91 из них прошли квалификацию, финал в Москве собрал 70 участников, включая экспертов и гостей мероприятия. Первое место заслужил проект «Айгер» – конструктор сайтов с искусственным интеллектом для предпринимателей микро- и малого бизнеса.

«Дни Дальнего Востока в Москве» проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также состоялось вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Организаторами Дней Дальнего Востока выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.