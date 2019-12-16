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Хакер взломал камеру в детской комнате и напугал ребенка (видео)

Хакер взломал камеру в детской комнате и напугал ребенка (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Эшли ЛеМей установила в комнате своих дочерей умный звонок Ring camera, чтобы присматривать за ними. Вместо этого за девочками следил хакер.

В США родители маленьких девочек рассказали страшную историю, которая произошла с их дочками. Когда их восьмилетняя дочь играла в детской комнате, с ней вдруг кто-то заговорил.

Это произошло всего через четыре дня после того, как ЛеМей установила умную камеру, чтобы следить за детьми, когда уходила на работу.

На видео, записанном с устройства, можно услышать дочь ЛеМей, которая спрашивает: «Кто это?» Голос взрослого мужчины ей ответил: «Я твой лучший друг». После того как испуганная девочка позвонила маме, хакер, взломавший камеру, сказал: «Я Санта-Клаус. Ты, что, не хочешь быть моим лучшим другом?»

Сообщается, что мужчина был на связи с девочкой около пяти минут. Он включал музыку и отпускал расистские оскорбления. Также неизвестный говорил девочке, что она «может делать всё что угодно». Например, он предложил ребенку разбить телевизор и раскидать все игрушки.

Мама отключила гаджет, как только смогла. Как сообщает Life со ссылкой на Insider, это уже не первый случай, когда Ring camera взламывали и следили за людьми без их ведома.

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#дети #происшествия

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