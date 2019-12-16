Общественники предлагают разместить 1-ю детскую поликлинику в здании бывшего областного роддома

Почти все детские поликлиники Благовещенска, кроме 4-й, не соответствуют стандартам. Они находятся в приспособленных помещениях, которые изначально не строились как поликлиники. Самая сложная ситуация в детской поликлинике № 1 в микрорайоне, в которой обслуживается каждый третий ребенок города.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала Наталья Соколова, председатель общественного совета при детской городской больнице. Основные проблемы детских медучреждений – узкие коридоры и отсутствие капитального ремонта.

«Мы предлагаем следующее – на территории областной больницы несколько лет стоит пустым здание бывшего родильного отделения. Оно изначально приспособлено для медицинской работы. Почему бы там не расположить 1-ю детскую поликлинику? Там 5 этажей, есть лифты», – рассуждает Наталья Соколова.

В поликлинике, помимо приема врачей, должны проходить различные обследования и реабилитация. Капитальные ремонты, которые были запланированы в 1 и 2 поликлиниках не решат проблему, нельзя будет расширить коридоры и достроить этажи. Речь может идти только о новом здании, приспособленном для детского медучреждения, уверена председатель общественного совета.

«Мы целый год собирали информацию по городу и вот теперь предлагаем это вариант. Но, насколько нам известно, там есть претенденты – частные медицинские центры. Поэтому мы планируем написать и губернатору, и в министерство здравоохранения, и в законодательное собрание области», – говорит Наталья Соколова.

Как решить проблему медосмотров для детей-спортсменов, которая тоже стоит очень остро в Благовещенске, об этом в видео.