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Общественники предлагают разместить 1-ю детскую поликлинику в здании бывшего областного роддома

Общественники предлагают разместить 1-ю детскую поликлинику в здании бывшего областного роддома

Почти все детские поликлиники Благовещенска, кроме 4-й, не соответствуют стандартам. Они находятся в приспособленных помещениях, которые изначально не строились как поликлиники. Самая сложная ситуация в детской поликлинике № 1 в микрорайоне, в которой обслуживается каждый третий ребенок города.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала Наталья Соколова, председатель общественного совета при детской городской больнице. Основные проблемы детских медучреждений – узкие коридоры и отсутствие капитального ремонта.

«Мы предлагаем следующее – на территории областной больницы несколько лет стоит пустым здание бывшего родильного отделения. Оно изначально приспособлено для медицинской работы. Почему бы там не расположить 1-ю детскую поликлинику? Там 5 этажей, есть лифты», – рассуждает Наталья Соколова.

В поликлинике, помимо приема врачей, должны проходить различные обследования и реабилитация. Капитальные ремонты, которые были запланированы в 1 и 2 поликлиниках не решат проблему, нельзя будет расширить коридоры и достроить этажи. Речь может идти только о новом здании, приспособленном для детского медучреждения, уверена председатель общественного совета.

«Мы целый год собирали информацию по городу и вот теперь предлагаем это вариант. Но, насколько нам известно, там есть претенденты – частные медицинские центры. Поэтому мы планируем написать и губернатору, и в министерство здравоохранения, и в законодательное собрание области», – говорит Наталья Соколова.

Как решить проблему медосмотров для детей-спортсменов, которая тоже стоит очень остро в Благовещенске, об этом в видео.

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#дети #здоровье #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вторую детскую поликлинику перенести в микрорайон? Это... Слов нет.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    под 2-ю поликлинику вполне бы подошло пустующее много лет здание СГА ( на территории АКСЖКХ) по улице Политехнической между Амурской и Горького. Здание большое и находится как раз на территории обслуживаемого поликлиникой района.

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Но 1 поликлинику туда перенести можно. Хотя во 2 поликлинике принимают только 2 вроде бы педиатра от 3 поликлиники, специалистов нет, и ездить с КПП допустим в центр города дольше, чем до областной больницы.

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    52 минуты назад

    Мартовская Зима

    Вторую детскую поликлинику перенести в микрорайон? Это... Слов нет.



    Речь идет только о 1-ой поликлинике, которая находится в микрорайоне

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    40 минут назад

    Я прочитала, что и 2 нуждается в здании, а поскольку его нет, то можно домыслить об их объединении. Да и пяти этажей для одной многовато.

  • Myxira

    Myxira
    20 минут назад

    Мартовская Зима

    Да и пяти этажей для одной многовато.



    Думаю, в самый раз: микрорайон разрастается, плюс добавились ЖК "Солнечный", "Подсолнухи" и пр. С заделом на будущее - строить есть еще где. Ну, если действительно останется место, можно мини-филиал студенческой поликлиники с отдельным входом организовать ))

  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    Понравилось интервью: молодцы обе Натальи, подняли и обсудили актуальные вопросы, даже рациональное решение предложено. Надеюсь, власти прислушаются к объективному мнению.

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