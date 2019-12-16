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16декабря
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сегодня, 17:20 1

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на космодроме Восточный

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на космодроме Восточный
Фото: roscosmos.ru

Некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться. Мы это прекрасно понимаем, и хочу сказать, что достройка первой очереди по правильным правилам под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный, (...) эта задача, я уверен, будет выполнена», – цитирует Рогозина РИА Новости.

Степень готовности недостроев на космодроме – от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1 700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо. Как уточнил глава госкорпорации, эти объекты будут достраивать параллельно с работами над второй очередью.

По словам Рогозина, проблема также в том, что приходится восстанавливать проектную документацию, которая осталась от предыдущего подрядчика.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • серг-19

    серг-19
    1 час назад

    Опять деньги клянчить будет

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