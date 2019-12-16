Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя, причем бесплатно. Швецова свою вину не признает.

Как сообщают «Известия», появились подробности сотрудничества прокурора и киллера. В августе 2012 года, как установило следствие, прокурор Швецова приехала в Москву для встречи с Гагиевым. Женщина попросила криминального авторитета разобраться с Александром Леоновым, бывшим мужем своей сестры, работавшим на тот момент следователем.

Джако решил выполнить просьбу Швецовой бесплатно из уважения к известному в республике прокурору. Женщина служила в органах прокуратуры с 1984 года, пройдя все ступени карьерной лестницы. Ольгу неоднократно награждали за заслуги на службе, в том числе медалью «За верность закону» I степени. Кроме того, Швецова совершила восхождение на Эльбрус в 2007 году и на вершине горы водрузила прокурорский вымпел.

Как установило следствие, по поручению Джако за Леоновым следил сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ МВД России по Московской области кавалер ордена Мужества полковник Евгений Яшкин. Расстрелял следователя бывший сотрудник уголовного розыска МВД Руслан Юртов, которого 12 сентября 2012 года привез на мотоцикле сообщник. Леонова убили из пистолета на глазах его новой сожительницы – районного судьи.

«Лента,ру» сообщает, что 15 декабря Ленинский райсуд Владикавказа арестовал Швецову до 15 января 2020 года. Ее задержали 14 декабря в аэропорту Беслана, прокурор хотела уехать в Германию. У нее была оформлена годовая виза в эту страну, и она уволилась из прокуратуры перед отлетом.

Готовиться к побегу прокурор начала после допроса летом в качестве свидетеля по делу в отношении Гагиева. Показания на Швецову дал один из участников банды Джако.

Женщина полностью отрицает свою причастность к делу.