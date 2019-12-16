Краевед объяснил, почему версия об «откопанном Благовещенске» несостоятельна

«К огромному сожалению, на YouTube много контента о закопанных городах, и эту тему, имеющую основания для центральной России, бездумно подхватили у нас и активно рассказывают, что Благовещенск вообще не строили, а просто откапывали, приводя два основных довода: полуподвальные этажи и отсутствие фотографий строящегося города», – объясняет Евгений.

Действительно, в областном центре Приамурья многие дореволюционные здания имеют подвалы и полуподвальные помещения. Однако по каким-то причинам авторы высказываний об «откопанном Благовещенске» отрицают возможность строительства цокольного этажа. Также они не объясняют, кто и с какой целью теоретически мог бы закопать нижнюю часть каменных строений. Высказывается мнение о том, что цокольные этажи в Благовещенске не могли строить из-за случавшихся наводнений.

«Это странный довод и очень спорный, так как до сих пор строят здания в таком же виде: магазин № 16 и "Детский мир", школа № 5, здание ИД "Дважды Два". Все современные здания имеют закопанные этажи, в том числе с окнами в землю», – пишет Евгений.

«Город закопан потому, что дороги делали и поднимали, навозя грунт, их отсыпали. В итоге это привело к тому, что часть приямков вовсе ушли в землю – например, там, где располагался первый гастроном, улица до сих пор уложена гранитной брусчаткой, но ее засыпали, когда укладывали бетонную. А вскрылось это, когда снимали асфальт и откопали приямки. Так что все просто», – объяснил один из подписчиков «Отголосков», депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш.

Отсутствие фотографий строек объясняется просто: в те годы фотосъемка из-за стоимости была роскошью. «К тому же есть множество фотографий "до и после", чтобы понять, что каменное здание было построено на месте деревянного, а не чудным образом выкопано. В-третьих, местная пресса, где очень детально обсуждаются вопросы надобности в том или ином здании, выделение под него земельного участка, выделение денег (городские учреждения), процесс строительства и воровства», – объясняет автор.

В качестве примера «откопанного» здания называют торговый дом Кунста и Альберса – сейчас в нем находится Амурский краеведческий музей. Окна его нижнего этажа действительно ниже уровня тротуара. В качестве доказательства Евгений приводит фотографии. На первой запечатлен деревянный дом, на месте которого появится торговый дом Кунст и Альберс. Справа находятся строительные леса, на которых возводят торговые ряды – здание электроаппаратного завода. Фото датировано 1891 годом.

На третьем фото видна первая очередь музея, даты строительства 1895–1897 годы. На следующем – вторая очередь музея, и на пятом снимке – третья очередь музея, строившаяся в 1910–1912 годах, где и находится подземный этаж.

На шестом снимке представлена панорама, состоящая из четырех открыток, сделанных в 20-х числах июля 1900 года с пожарной каланчи. На северной части города запечатлен оптовый магазин Чурина в строительных лесах – сейчас это Амурский дом народного творчества, бывший Дом офицеров.

На следующих фотографиях виден процесс строительства второго магазина Чурина (западная часть магазина «Товары для дома»). На седьмом фото виден один этаж правой части здания. На восьмом фото на заднем плане амурского базара – строительные леса. Девятое фото дает представление о том, как выглядел финальный результат строительства.

«На заднем плане мы крупно видим большой деревянный дом, наличие большого количества дверей и навесы говорят о торговом предназначении его, и стоит он на какой-то площади. Все просто – это тоже фотография 1891 года, Нино, который снимал город по поводу приезда цесаревича. Так вот, именно на месте этого деревянного магазина появится дворец Торгового Дома "Чурин и Ко", который мы с вами знаем как ЦЭВ», – отмечает Евгений.

«Мы с уважением относимся к мнению в спорах коммунистов, религиозников, воинствующих атеистов, но терпеть мракобесие фальсификации истории – преступление», – объясняет свою позицию исследователь.