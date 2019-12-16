В Приамурье открыли пешую ледовую переправу

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

На реке Большая Пера в Свободненском районе освидетельствована и допущена в эксплуатацию пешая ледовая переправа. Теперь жители сел Черновка, расположенного на правом берегу реки, и села Чембары – на левом, в соседнее село могут ходить по этой ледовой дороге.

Переправа организована согласно распоряжению администрации Черновского сельсовета, обустроена лестницей с поручнями и деревянным мостом. Около нее установлен спасательный пост, оборудованный средствами спасения, в том числе спасательным кругом и концом Александрова.

Работает ледовый пеший переход в дневное время, в темное время суток перемещение по нему запрещено. По состоянию на 16 декабря, в Амурской области оборудовано 4 ледовые переправы – одна пешая и 3 для движения автотранспорта, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.