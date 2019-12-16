В Благовещенске торжественно открыли музей ансамбля «Ровесники» (фото)

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

16 декабря в благовещенском Центре эстетического воспитания детей был торжественно открыт музей хореографического ансамбля «Ровесники». Это событие приурочили к 90-летию со дня рождения основателя коллектива Вячеслава Белоглазова.

На церемонии открытия музея присутствовала мэр Благовещенска Валентина Калита, выпускники прошлых лет и друзья коллектива.

«Сегодня мы открываем музей детского коллектива, которому действительно есть чем гордиться и о чем рассказать людям, который является визитной карточкой нашего города и региона. Очень символично, что открытие приурочено к юбилею создателя «Ровесников» – Вячеслава Белоглазова. Этот музей – дань уважения педагогу, здесь каждая деталь наполнена какими-то событиями, эмоциями. Я уверена, что теперь все те, кто приедет в наш город, с удовольствием будут посещать этот храм детства, творчества и таланта», – сказала Валентина Калита.

Все пространство музея его создатели разделили на три тематических зала. В первом размещены экспонаты, рассказывающие историю знаменитого коллектива, во втором – предметы, повествующие о современной жизни ансамбля, его достижениях, а в третьем – о его гастрольной деятельности.

По словам художественного руководителя ансамбля «Ровесники» Елены Фединой, самыми ценными экспонатами стали личные вещи и рукописи Вячеслава Васильевича Белоглазова, переданные музею семьей известного педагога. В витринах можно увидеть рукописи и черно-белые фотоснимки из личного архива основателя коллектива.

Как сообщало Амур.инфо, 16 декабря в 18:00 в ЦЭВД состоится концерт «Разговор с учителем», посвященный 90-летию со дня рождения Вячеслава Белоглазова.