У 410 опрошенных на Амур.инфо нет денег на встречу Нового года

На Амур.инфо завершилось голосование по вопросу «Сколько вы планируете потратить на новогодний стол?» За 12 дней, с 4 по 16 декабря, на этот вопрос ответили 1 236 человек. Оказалось, что почти половина из них не собирается тратиться, отмечая встречу наступающего 2020 года.

Теперь о тех, кто потратиться все-таки намерен. Большинство из них – 332 участника опроса, или 26,9 % от всех проголосовавших – на встречу Нового года потратят от 5 тысяч рублей. От 10 тысяч и более намерены израсходовать 134 человека (10,8 %). Не меньше 15 тысяч рублей собираются прокутить 39 респондентов (3,2 %). 20 тысяч и больше ради Нового года готовы отдать 36 человек (2,9 %).

57 человек (4,6 %) сообщили, что их возможности не ограничены, поэтому на цены они не смотрят.

Что касается читателей, не собирающихся тратить деньги на смену даты в календаре, то их голоса распределились следующим образом. «У меня на это вообще нет денег», – признались 410 опрошенных (33,2 %). «Не отмечаю Новый год», – сообщил 101 человек (8,2 %). «Нисколько, пойду к родителям», – заявили 55 респондентов (4,4 %). «Просто куплю шампанское и пойду в гости», – высказались 34 проголосовавших (2,8 %).

Другой вариант предложили 38 участников опроса (3,1 %). Из них 14 человек признались, что намерены потратить на организацию и проведение праздника до 5 тысяч рублей. Семь человек сообщили, что запланировали траты в размере до 3 тысяч рублей. «До 3 тысяч. Бутылка шампанского, бутылка водки, 3 кило мяса и чуток овощей», – разоткровенничался участник опроса.

Три респондента написали, что потратят не больше 2 тысяч рублей. Еще трое ограничили предстоящие расходы 1 тысячей рублей. «При пенсии в 11 тысяч даже тысяча на новогодний стол – это уже роскошь! Приходится жить в сутки на 120–180 рублей, то есть на 2–3 доллара», – подсчитал участник опроса. Его поддержал следующий опрошенный: «С такими ценами вообще не хочется отмечать!»

Два человека сообщили, что на Новый год будут работать, поэтому тема опроса для них неактуальна. «Как получится», – уклончиво ответил один из респондентов. «Даже не думала», – беззаботно ответила читательница.

«Потрачу столько же, сколько на обычный будничный ужин. Зачем наедаться на ночь?» – спрашивает читатель. Его поддержал один человек, который тоже не запланировал особых трат на встречу Нового года.

Всего один респондент из всех, кто выбрал строку «Другой вариант», признался, что Новый год у него будет, как он написал, ultra All Inclusive – то есть ни в чем отказывать он себе не станет. И словно в противовес ему выступил заключительный комментарий: «Борща и в койку».