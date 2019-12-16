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16декабря
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сегодня, 16:23 2

Участок дороги в Благовещенске оброс льдом из-за коммунальной аварии (фото, видео)

Участок дороги в Благовещенске оброс льдом из-за коммунальной аварии (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске недалеко от пересечения улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе произошла коммунальная авария. В результате канализационные стоки затопили тротуар и участок дороги. Видео последствий аварии опубликовал в Инстаграме один из городских пабликов.

Это произошло в ночь с 15 на 16 декабря. «Воронкова – Новотроицкое шоссе. На перекресток течет что-то вонючее и пока не замерзает. Видимо, эта жидкость готовит сюрприз всем к утру», – говорится в сообщении паблика.

Утром сточные воды замерзли, на проезжей части и тротуаре появился гололед.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием в пресс-службу Амурских коммунальных сетей. Там пояснили, что сети, располагающиеся на участке, где произошла авария, не относятся к АКС. Это ведомственные сети, они принадлежат одной из городских организаций. Амур.инфо запросило информацию в пресс-службе администрации Благовещенска.

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#гололедица #транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    у АКС походу спам-бот на телефоне. Звонишь - а там без выяснения причины звонка - "ЭТО.НЕ.НАШЕ.ДОСВИДАНИЯ,"

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Это ведомственные сети, они принадлежат одной из городских организаций. Амур.инфо запросило информацию в пресс-службе администрации Благовещенска.



    Пресс - служб поналяпали, а толку - ноль.

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